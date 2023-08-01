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社區安全藍圖未納入 史島怨被忽視

記者胡聲橋／紐約報導
市長宣布「社區安全藍圖」，打擊槍支暴力，史島認為自己被忽視。(市長辦公室提供)
市長宣布「社區安全藍圖」，打擊槍支暴力，史島認為自己被忽視。(市長辦公室提供)

市長亞當斯(Eric Adams)7月31日宣布了一項打擊槍支暴力的「社區安全藍圖」，但對於今年犯罪率激增的史泰登島可能會得到哪些幫助，市長卻沒有明確表示，引起史島的不滿。

紐約市計畫將重點放在槍支暴力最嚴重的六個分局，包括布朗士區的四個分局和布碌崙(布魯克林)的兩個分局，紐約五大區有30%的槍擊案都發生在這六個分局；根據「社區安全藍圖」，紐約市將採取七管齊下的方法，動用4億8500萬元資金，重點為早期干預和槍支暴力最猖獗的社區提供支持服務。

亞當斯2022年初上任時，剛從新冠疫情中慢慢恢復的紐約五大區犯罪率激增，現在一年半多時間過去，儘管指責者轉而關注人們是否感到安全，但紐約市大部分地區的犯罪率已經下降。然而，2023年史島的一些犯罪類別卻出現激增。

根據全市犯罪統計系統的數據，迄今為止，全市今年的謀殺案數量比去年下降了約11.3%，但史島謀殺案的數量卻比去年同期翻了一番。與其他區一樣，史島的暴力事件主要集中在一些特定的社區，尤其是北岸的第120分局。

史島媒體silive刊文稱，市長在宣布「社區安全藍圖」時沒有重點關注史島，具體指出將為史島提供哪些幫助，也沒有將120分局列入槍支暴力最嚴重的分局之一，這是對史島的忽視。

亞當斯說，將這些分局作為重點只是他的「社區安全藍圖」的開端。他表示，「我們必須到社區去，確定誰是槍手，需要哪些服務，這就是為什麼儘管我們把重點放在30%的槍擊案上，但我們不會忽視那些犯罪率激增的地區」。

槍支 亞當斯 紐約市

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