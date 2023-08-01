帕拉迪諾籌款晚會 華裔：價值觀一致

60餘華人到場參加籌款晚會，表達到帕拉迪諾(左三)的支持。(記者高雲兒╱攝影)

第19選區市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)日前在法拉盛新木蘭酒樓舉辦籌款晚會，60餘華人 到場參加，表達對帕拉迪諾的支持；帕拉迪諾表示，她將繼續傾聽華人聲音，並對11月的普選充滿信心。

據悉，到場的60餘人中，有接近一半是第19選區的小房東 們。數日前，帕拉迪諾曾召集多位律師和小房東們舉辦了教小房東如何保護自身權益的會議。

小房東代表陳鴻耀說，帕拉迪諾是紐約市第一位正視「租霸」問題的官員，主動幫助保護房東利益。他坦言，帕拉迪諾的的價值觀與傳統華裔的價值觀一致，「她保護勤奮努力工作的人。」

除了小房東，部分華人表示與帕拉迪諾的政治理念相合。來自長島的華裔民眾Besty說，自己無投票資格卻仍然現身支持，是因為帕拉迪諾公開反對「變裝皇后」進入小學，「那不是小學生應該接受的性教育」。同時作為小商家，她也讚揚帕拉迪諾對中小型企業的支持。

帕拉迪諾表示，亞裔 已經成為其選區內的主要選民，因此十分感謝支持她的亞裔，並期待與包括華裔在內的亞裔建立長久的信任，「不管捐多少，我都很感恩。」

帕拉迪諾的競選經理福特(Stefano Forte)表示，籌款晚會不僅是一次支持議員的機會，更是一次拉近帕拉迪諾和華人社區之間距離的重要時刻。他同時感謝在帕拉迪諾辦公室幫忙的華人瓊方，稱她的存在幫助傳達了華人社區的聲音。

帕拉迪諾將在11月對壘贏得第19區市議會民主黨初選的艾維樂(Tony Avella)。上周，艾維樂批評帕拉迪諾財務上有問題，他要求市利益衝突委員會、市議會和競選財務委員會對帕拉迪諾的個人債務進行調查。對此帕拉迪諾回應，已經和利益衝突委員會聯繫進行更正。