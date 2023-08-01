王嘉廉辦「健康日」 華埠、法拉盛各一場

王嘉廉社區醫療中心將在華埠、法拉盛舉辦健康日。(記者鄭怡嫣╱攝影)

王嘉廉社區醫療中心(CBWCHC)日前召開記者會，宣布將於8月分別在曼哈頓 及法拉盛 舉辦2023年「健康日」活動，為民眾提供免費教育活動和健康篩檢。

醫療中心行政總裁查高書(Kaushal Challa)介紹，「健康日」作為醫療中心的年度傳統活動，旨在鼓勵社區民眾主動關心自己的健康狀況，養成更健康的生活方式。舉辦時間也恰逢全國醫療中心周，醫療團隊及社區合作夥伴將在活動中為民眾提供免費教育活動和健康篩檢。

參加者將了解常見慢性疾病，諸如糖尿病、高血壓、心血管等疾病的預防和管理，以及產前檢查、家庭生育計畫、兒童保健、口腔護理、心理健康、社會服務和醫療保險等資訊。此外，醫療中心人事部也將在現場提供各類職位和就業機會的介紹，包括醫療助理、醫務接待員、註冊護士、事務助理、清潔工等。

近50個醫療保健和社會服務組織將參加「健康日」活動，為社區提供增強健康意識的資訊、兒童互動遊戲趣味刷牙示範和娛樂活動，其中華埠「健康日」活動將包括心肺復甦術示範、太極拳展示、老年舞蹈表演、武術表演、小丑氣球 表演、兒童紋身貼紙以及現場音樂，法拉盛「健康日」活動則包括心肺復甦術示範、太極拳展示、老年舞蹈表演、小丑氣球表演、兒童紋身貼紙以及來自皇后公共圖書館的流動圖書參觀。

健康日將於8月5日(周六)上午10時至下午3時，在曼哈頓格蘭街及李士提街(Chrystie St.)之間的羅斯福公園舉辦，8月12日(周六)同一時段，在皇后區法拉盛37大道136-26號舉辦。