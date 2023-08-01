莊文怡：若當選 將讓布碌崙華社更加整潔

紐約廣府人總會宣布支持莊文怡參選，莊文怡表示若當選，將使選區內的商業街變得整潔。(莊文怡團隊提供)

紐約廣府人總會日前正式宣布支持市議會第43選區民主黨候選人莊文怡角逐11月的市議員普選，並表示將派出義工團助她一臂之力。莊文怡則承諾，如果當選，將採取行動讓選區內的8大道、86街和海灣公園大道(Bay Parkway)這三條華商聚集的商業街變得乾淨和整潔。

紐約廣府人總會7月30日在位於布碌崙 (布魯克林)班森賀的會所舉行會議，會長羅少領宣布，該會將全力支持43選區市議員候選人莊文怡取得最後的勝利，並將派出義工團助選。

創會會長容藝輝表示，廣府人總會成立的宗旨是支持華人 參政議政，因此有責任和義務支持莊文怡當選，讓她代表華人發聲，號召大家全力支持莊文怡。總會執行會長黃益榮表示，廣府人總會幾乎代表了紐約的所有廣東僑胞，他呼吁大家齊努力把莊文怡送進市議會。執行會長兼理事長陳永錦表示，莊文怡是社區的老朋友，大家要共同支持她拿下11月的選舉。擔任總會義工團團長的馬嫦芳表示，將發動義工們，拼力助選莊文怡，讓她順利當選。

莊文怡則感謝紐約廣府人總會所有會長和會員們的支持，並說她將和大家一起贏得11月的選舉，因此社區的支持、投票 和幫助非常重要。

莊文怡還說，布碌崙43選區就是她的家，她和丈夫、兩個女兒在這裡生活、工作和學習，因此要讓家變得最好。正因為如此，支持警察、確保社區安全和孩子們的良好教育、捍衛特殊高中入學考試(SHSAT)等都是她堅守的。當天她還承諾說，若能當選，將採取行動讓八大道、86街和海灣公園大道這三條商業大街變得乾淨和整潔。