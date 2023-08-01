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福州亭江中學校友總會 9/12將辦換屆典禮

記者高雲兒╱紐約報導
旅美福州亭江中學校友總會舉辦第五屆主席就職典禮籌備會。(記者高雲兒╱攝影)
旅美福州亭江中學校友總會舉辦第五屆主席就職典禮籌備會。(記者高雲兒╱攝影)

旅美福州亭江中學校友總會第五屆主席就職典禮籌備會，日前在紐約法拉盛君豪大酒樓舉行。第五屆候任主席黃新田和歷任主席出席活動，回顧了校友會在過去多年的成績，並且表示將會在將來，持續為母校建設和家鄉繁榮而努力。

據悉，就職典禮將在9月12日(周二)舉行，屆時黃新田將會擔任第五任旅美福州亭江中學校友總會主席，他表示，總會在全美有1萬多校友，他將繼續秉承校友總會的優良傳統，努力拓展總會的發展，凝聚更多校友的力量，攜手共進，為家鄉繁榮注入新的活力和動力。

現任主席王孟新回顧了過去兩年多來校友總會舉辦的一繫列活動，包括在疫情期間的籌款活動等；創會主席鄭思褀回顧了創會的初衷和宗旨，稱自2015年創會以來，多次提供獎學金，旨在促進校友之間的團結和友誼，為母校的發展獻出一份力量；名譽主席林開汶說，多年來，校友們團結一心，共同推動了總會的不斷壯大，「將以實際行動回報社會，回饋母校」。

常務副主席兼秘書長鄭美新，名譽主席張元昭，和总會領導林長華，揚力群、鄭碧芳、陳繼灼，楊紀輝、王孔電，以及老師代表歐水明、王孔貴和各屆會長、各屆名譽會長、校友精英等100多人出席活動。

旅美福州亭江中學校友總會舉辦第五屆主席就職典禮籌備會，從左至右分別為黃新田、王孟...
旅美福州亭江中學校友總會舉辦第五屆主席就職典禮籌備會，從左至右分別為黃新田、王孟新、鄭思褀、林開汶。(記者高雲兒／攝影)

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