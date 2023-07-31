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2賊撬開後窗潛入民宅 華婦失金數千

記者顏潔恩／紐約報導
居住在20大道交80街的一名華裔婦女遭入室盜竊。(谷歌地圖)
居住在20大道交80街的一名華裔婦女遭入室盜竊。(谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)華人聚居的班森賀日前發生多起盜竊案，其中一名62歲的華裔婦女，在家中遭兩名西語裔男子闖入，盜走5000元，所幸並未受傷；轄管當地的市警62分局已介入調查，呼籲知情民眾提供線索。

根據警方紀錄，19日上午10時左右，兩名西語裔男子闖入位於20大道交80街的一棟華人住家內，竊賊通過撬開房子的後窗潛入屋內，在裡頭翻箱倒櫃，最終偷走5000元現金；消息指，案發時該名女屋主也在屋內，但發現時兩人已得逞，往不知名方向撒腿逃逸。警方表示，受害者所幸未受傷，但因該住家未安裝監控錄像，導致調查受阻。

而數天後，警方21日接到一名華裔卡車司機的報警，因不會說英文，由其雇員代為講述案發過程；當時受害者將卡車停在T大道交西13街處，因忙碌而一時大意，不僅沒鎖車門甚至敞開著，一名身分不明的竊賊見狀乘其不備，盜走放在車裡的手機、平台電腦和價值幾百元的工具用品；一名華裔警員目前已介入調查，向周圍的店面截取監控錄像。

知情者可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

華裔 華人 布碌崙

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