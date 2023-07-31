拋棄式餐具新規生效 業者：只會增加工作量

「忽略拋棄式餐具」新規將於7月31日起實施，屆時餐飲業者將被禁止主動為外賣客人提供拋棄式餐具、紙巾和調味包。(記者許君達／攝影)

紐約市年初通過的「忽略拋棄式餐具」(Skip the Stuff)法案將於7月31日起執行，若顧客沒有主動提出要求，餐飲業者不可為外賣客人主動提供拋棄式餐具和紙巾，違者將收到警告，一年之後還違反規定者，將被罰款。不過，在曼哈頓華埠 的業者中，很多人尚不了解這條新法，而部分營業人員則多有抱怨，認為最終能取得的結果有限，卻要徒增他們的工作量。

法案於今年1月在市議會通過，市長亞當斯 (Eric Adams)則在2月初簽署成案。該法規定餐館在準備外賣訂單時不能主動為客人提供一次性拋棄式餐具、餐巾紙、額外容器和調味品包，除非客人主動要求提供。在明年6月30日之前，違規者暫時不會受罰，僅會收到警告，在此日期之後，首次違規被發現將罰款50元，12個月內再犯，罰金增至250元。

但華社業者表示，這項新規在社區內的宣傳普及力度有限。在曼哈頓華埠，兩家外賣出貨量較大的餐館店員均表示不清楚新規。華埠餐館「台灣熊屋」的一位營業員說，「老闆此前確實囑咐過此事」，不過她自己當時並沒有很上心。由於老闆並不會每天都在店內值班，所以幸好被記者提示，否則等新規真正開始實施，自己可能就會犯錯誤了。

另一家餐館「武昌好味道」的店員則表示，他們自己與老闆都沒有聽說此事。他對於規定內容比較不屑：「莫名其妙，不給餐具怎麼吃飯？」而對於「除非客人主動提出」這一條款，這名店員表示，這樣的話，結果與現在不會有什麼區別，只會增加他們的工作量，因為每接到一通叫外賣的電話，他們都需要多問客人一句「是否需要餐具」。他認為，剛開始的時候，肯定會有客人不理解，這又需要他們進一步浪費口舌去解釋，而且真的因為沒有餐具而有飯難吃的客人也一定會有。待到客人逐漸熟悉了這一套流程，點單時多一句嘴，「最後結果與現在會有何區別？」

華埠的外賣訂單有很大一部分來自下城的上班族。華人王先生表示，如果是在家叫外賣，是否提供餐具影響不大，然而如果是在辦公室或公園中吃飯，那麼萬一忘了要求餐具，就很麻煩了。他說，「如果這樣的話，是不是也應該提出配套立法，要求所有辦公場所都為員工提供足夠的非一次性餐具？」