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華人團隊游泳募款 支持癌症研究

記者高雲兒／紐約報導
醫師陳治年(拿證書者)領導17名華人組隊，在30早上參加橫游美國之長島海灣公益活動。(陳治年提供)
醫師陳治年(拿證書者)領導17名華人組隊，在30早上參加橫游美國之長島海灣公益活動。(陳治年提供)

舉辦31年的橫游美國(Swim Across America)之長島海灣公益活動(Long Island Sound benefit swims)在30日迎來了眾多的華人面孔——醫師陳治年一家三口和他們的同事以及朋友組成了17位華人團隊，全部完成游泳任務，募集醫療研究資金超過2萬元，名列當天活動第五名；陳治年表示，希望通過該活動鼓勵更多華人參與到主流社會的公益事業。

本次橫游美國活動於30日清晨在長島谷灣(Glen Cove)海岸舉行；據悉，橫游美國在1987年成立，旨在通過游泳募款，支持突破性治療方法的創新癌症研究，多年來已經籌集了超過1億元，為腫瘤學和癌症支持護理領域的先驅提供了資金支持；不過，這場在全國舉辦多年的活動，卻鮮見華人面孔。

說起為何參加該活動，內科醫師陳治年說也是偶然，「因為朋友兒子有事無法來到，希望有人代去」。認為此事極有意義的陳治年，立刻動員家庭成員和同事朋友參加。22歲的兒子陳炤銘是第一個報名的，即將於9月到醫療機構擔任病人護理協調員(patient care coordinator)的陳炤銘說，自己不常游泳，但非常喜歡幫助和照顧病人，於是欣然參加。同為醫生的妻子龍泳州也想報名，卻被陳治年質疑體力，最後堅持參加的她，在兒子的監督下做了游泳體能測試，方才被答應加入，「我也想盡力」。

一家三口參與公益事業的心感染了同事朋友，下到13歲的孩子，上至75歲的女士都來報名。陳治年說，「這位75歲女士的丈夫還在和癌症做鬥爭，堅持到現場為我們加油」。

陳治年表示，當時風浪不小，但團隊Team Chen卻沒有一個掉隊的；龍泳州雖然連連喝了幾口海水，還在半路休息了一會兒，仍然完成了游過海峽的任務。最終團隊籌到1萬5000多元，排名第五，再加上前十名自動獲得的5千元匹配基金(Matching Fund)，首次參加的Team Chen籌集到2萬多元。

陳治年說，十分感恩召集到的17名游泳成員，還有來到現場的數十名啦啦隊員，以及他們動員到的好幾十位捐款成員，「這是我們的國家，希望更多華人可以參加主流活動，為公益事業盡分力量」。龍泳州深有同感，「想讓大家覺得華人不是只會賺錢，也會關心社會」。

陳治年表示，該游泳活動本身也鼓勵華人多多參與戶外有氧運動，保持一個健康的體魄。對於明年的活動，他更加期待，「到時我們將會有個超過20人的游泳團隊」。

陳治年夫婦表示，希望更多華人可以參加主流活動，為公益事業盡分力量。(陳治年提供)
陳治年夫婦表示，希望更多華人可以參加主流活動，為公益事業盡分力量。(陳治年提供)
一家三口參與公益事業的心感染了同事朋友，下到13歲的孩子，上至75歲的女士都來報...
一家三口參與公益事業的心感染了同事朋友，下到13歲的孩子，上至75歲的女士都來報名。(陳治年提供）
陳治年(中)一家三口全部完成游泳任務，募集醫療研究資金超過2萬元。(陳治年提供)
陳治年(中)一家三口全部完成游泳任務，募集醫療研究資金超過2萬元。(陳治年提供)

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