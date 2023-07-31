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紐約市崗位數量 幾乎回到疫情前

記者張心／紐約報導
數據顯示，紐約市就業崗位數量距離完全恢復至疫情前水平僅差600個。(路透)
數據顯示，紐約市就業崗位數量距離完全恢復至疫情前水平僅差600個。(路透)

紐約市經濟發展機構(New York City Economic Development Corporation)近日發布報告顯示，紐約市經濟持續回暖，全市私營企業上月新增1萬6600個崗位，距離完全恢復至疫情前水平僅差600個職位；公共場合配戴口罩的人數已明顯減少，每日新冠統計數據也停止更新，人們正在全面恢復正常生活。

這份名為「紐約市經濟快照」(New York City Economic Snapshot)的月度報告指出，全市經濟市場在6月呈現健康增長態勢，僅上個月就新增1萬6600個崗位，大幅減少了同疫情前的數據差異，僅剩600個職位便可趕上疫前水平。報告也指出，自市長亞當斯(Eric Adams)上任以來，全市共計新增26萬1100個崗位。

與此同時，6月全市勞工參與度達到62.6%，創下歷史新高。這標誌著，愈來愈多的紐約人重新加入勞動力市場，更多的人返崗復工，失業的人也重新找到工作，勞動力市場正在持續恢復。

報告還發現，新創公司也在持續增加，2022年，全市共有400多家新公司創立，共招聘了1萬多名員工。此外，小商業也在全面恢復，去年有近1800家餐飲和酒店開業。

這得益於新冠病毒對人們的危害減少。根據最新統計，紐約市目前平均每日有大約363個新增感染患者，死亡數為零；政府每日對新冠病毒感染人數的統計也已經停止。與此同時，全市戴口罩的人愈來愈少，過去幾個月中，很少見到人們戴口罩，人群可以無憂無慮地在公共場所聚集。

然而，儘管經濟數據向好，甚至目前全市七分之一的企業都是在去年建立的， 但市經濟發展公司主席和執行長金博爾(Andrew Kimball)仍然提醒，紐約市經濟尚面臨一些不利因素，比如很多寫字樓依然空置，「雖然整體情況持續向好，但我不得不提的是，較高的利率環境，仍然在對風險投資產生負面影響。」

紐約市 口罩 疫情

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