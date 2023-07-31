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前市警挑戰桑托斯 選皇后區國會議員

記者鄭怡嫣／紐約報導
前紐約市警薩普科將角逐第三選區國會眾議員，挑戰桑托斯。(取自其競選網站)
前紐約市警薩普科將角逐第三選區國會眾議員，挑戰桑托斯。(取自其競選網站)

共和黨籍的前紐約市警薩普科(Mike Sapraicone)，近日宣布競選紐約州第三國會選區眾議員，挑戰履歷及政治競選均涉嫌造假或違規、遭控13條罪名的桑托斯(George Santos)；目前，該席位競爭激烈，包括桑托斯在內已有八人宣布參選。

67歲的薩普科在皇后區出生長大，現居長島，在1980年加入紐約市警局直至至2000年退休，期間任紐約市警局警探，他同時也是一家私營安保公司的老闆，他的妻子艾玲·薩普科(Eileen Daly-Sapraicone)為長島納蘇郡(Nassau County)的一名州高等法院法官；他表示，桑托斯多次對其背景造假與撒謊，在5月被指控詐欺、洗錢、公款盜竊、虛假陳述等13項聯邦罪，自己想要誠信且努力地做好公職，為這一席位重添榮譽。

目前，薩普科已獲得紐約州前共和黨國會參議員達馬托(Al D'Amato)、市警探工會(NYC Detectives' Endowment Association)主席切克謨(Paul DiGiacomo)的背書，長島納蘇郡共和黨主席凱羅(Joseph Cairo)則尚未表態。

根據聯邦選舉委員會(Federal Election Commission)，截至25日，第三選區已有八人宣布參選，共和黨有桑托斯、薩普科、美國空軍退伍軍人克里(Kellen Curry)，民主黨則有長島納蘇郡第18選區民主黨議員拉法贊(Josh Lafazan)、前紐約州參議員卡普蘭(Anna Kaplan)、猶太裔維權人士馬拉姆(Zak Malamed)、李維頓(Scott Livingston)、以及聖若望大學(St. John's University)法學教授莫非(Will Murphy)五人。

目前，拉法贊、卡普蘭、馬拉姆收到的競選經費捐款位居前三，桑托斯則共收到16萬7000多元捐款，據此前的報告，桑托斯的捐款人多為華裔，金主中14人都是首次捐金，一人表示，捐給桑托斯是因為他曾力挺華裔億萬富豪郭文貴。

第三國會選區橫跨長島兩郡、皇后區東北部、布朗士以及威徹斯特郡(Westchester County)，包括華人聚居的長島大頸、皇后區小頸及白石鎮(Whitestone)等地區，根據2020年人口普查，選區約有64%白人及近20%亞裔。

長島 共和黨 紐約市

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