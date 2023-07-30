90後華裔青年齊聚 討論華埠未來

「關懷華埠社區討論」活動，吸引華裔青年參加，分享自己和華埠的故事，及對未來華埠發展的建議。(記者張心／攝影)

曼哈頓華埠 創想店鋪(Storefront for Ideas)29日舉辦「關懷華埠社區討論」活動，吸引約20位90後華裔 青年參加並各抒己見，分享自己和華埠的故事，及對未來華埠發展的建議。

由華僑社會福利社(Immigrant Social Services)創立的創想店鋪，旨在為擴大華埠社區故事和議題傳播提供實體空間。行政總監陳苾芳(Beatrice Chen)表示，邀請年輕人組織這次活動，是為了提升新一代對華埠社區的關心度，並為解決當下棘手的華埠問題提供新視角。

組織該活動的三名90後的華裔青年郭天賜(Dora Guo)、劉書寧(Sunnie Liu)、黃蘊子(Jiji Wong)，在會上將系列問題貼在牆上，並邀請參與者寫下自己的答案和與會者交流。問題包括「你在華埠哪裡有歸屬感」、「近年來，華埠在各個方面是如何改變的」、「你是如何定義安全的」、「你在華埠感到安全嗎」等。

「我們希望通過這些問題，令和我們一樣的年輕人，更多的挖掘自己和華埠的連結，積極關心這個社區。」郭天賜表示，沒想到的是，不僅僅是華埠居民，很多從法拉盛、布碌崙(布魯克林)、新州、麻州甚至是加州的華人朋友到場參加，並分享自己作為華裔後代對華人身分與社區的理解。

「不可否認的是，疫情以後，華埠的一切開始變得艱難，走在東百老匯的街上，能明顯感受到很多店鋪租不出去。」住在曼哈頓晨邊高地(Morningside Heights)的馮Lloyd說，他從小每周都在華埠，無論是吃飯、購物、看牙醫，華埠早已成了如同第二個家一樣的存在。

堅尼路以南居民聯盟(NUBC)共同創辦人李卓勳(Jan Lee)也表示贊同，他在會上為與會者解釋華埠監獄、遊民所等問題，以及在未來可能對華埠發展造成的影響。