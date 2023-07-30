台聯會8/5健康講座 科普夏季常見疾病

台聯會將於8月5日舉辦針對夏季疾病和糖尿病的健康講座。(主辦方提供)

紐約台灣同鄉聯誼會29日在皇后區法拉盛 宣布，將聯合亞美醫師協會﹑聯合健康保險 和市府華員會，於8月5日(周六)舉辦健康講座，針對夏季常見疾病和糖尿病 對市民作出提醒和科普，並教授預防和管理相關病症的知識。

隨著夏季到來，中暑、熱疲勞等夏季常見疾病變得愈發普遍，容易導致人體過熱，尤其對長時間在室外工作或活動的市民風險更甚。因此，台聯會希望透過醫學專家的專業講解，令居民了解季節性病症的成因和形態，學習如何科學保護自身。

台聯會會長黎潔瑋表示，法拉盛是全美範圍內糖尿病患者最多的地區之一，其可能與人口結構、生活方式、社會經濟因素以及健康意識等多方面因素有關，而不同群體的飲食習慣差異也可能導致患糖尿病的風險存在差異。

為此，亞美醫協和聯合健康保險共同推出了針對糖尿病的防治計畫，內容包括相關知識和預防措施，並鼓勵「預防勝於治療」，如定期體檢和調整膳食，均能降低糖尿病的發病率。

此講座以「飲食均衡、代謝穩定、心情舒暢」為主題，將於8月5日在聯合健康保險法拉盛亞裔資訊中心舉辦，屆時將有註冊營養師、內科醫生和心臟科醫生為到場者講授健康知識和指導。講座時間為下午1時至4時，地點為羅斯福大道136-02號3樓。