華埠肉品批發商 倉庫鼠患遭起訴

遭檢方起訴的華埠「溢豐餐館批發中心」，目前已改名為「樂豐餐館批發中心」。(記者張心／攝影)

記者張心／紐約報導

因在鼠患嚴重的倉庫儲存4萬多磅肉食，涉嫌多次違反食品安全衛生管理相關法規的曼哈頓華埠 「溢豐餐館批發中心」(Ya Feng Trading INC.)，近日在紐約南區聯邦法院遭起訴，目前該店鋪在原址上改名為「樂豐餐館批發中心」(Le Feng TradingINC.)，並更換老闆繼續經營。

在「樂豐餐館批發中心」打工的吳先生表示，自己三個月前剛入職，對於此前「溢豐餐館批發中心」的情況並不了解，但可以肯定的是，該店目前的老闆是新來的，「但具體為什麼換老闆我不知道，目前我們還是營業的。」

據悉，「溢豐餐館批發中心」已在2022年12月停止運營；「樂豐餐館批發中心」的聯繫方式和「溢豐餐館批發中心」此前使用的兩個號碼相同。記者觀察發現，29日高溫 下，三位工作人員將貨物陸續搬進「樂豐餐館批發中心」倉庫，但基本上以封裝好的礦泉水為主，沒有看到加工肉品等出現。

該店所處的亞倫街(Allen St.)，沿線充滿了多家餐館批發店鋪，規模多與「樂豐餐館批發中心」相同。

當日天氣雖熱，不少店鋪工作人員仍在堅持搬運貨物；路過的居民王女士表示，是否存在衛生狀況不了解，但從店面外部環境看，「如果是運送包裝好的飲料還可以，但若是肉食、蔬菜的話，環境有點堪憂。」

根據紐約南區聯邦檢察官戴勉威(Damian Williams)和農業部食品安全檢驗局(USDA-FSIS)的起訴書，「溢豐餐館批發中心」涉嫌違反「食品安全法」(FMIA)和「家禽安全法」(PPIA)，在2018年12月至2022年4月期間，多次被調查人員查到銷售貼有虛假包裝的雞翅、雞內臟、豬肉等不符合衛生標準的食品。

在2022年4月，調查人員上門檢查時，看到多隻老鼠進出冷藏箱，其中一隻甚至爬到調查人員的腿上。

調查後，食品安全檢驗局工作人員還發現，「溢豐餐館批發中心」所存儲的肉類產品上，存在啃咬痕跡，倉庫內也出現鼠糞、鼠窩材料和一隻死老鼠。因此，檢方判定，該店多次違反「食品安全法」、「家禽安全法」，要求華裔店主楊林敏(Linmin Yang，姓名均為音譯)、倉庫經理倪孔平(Kong Ping Ni)，三年內不可再涉足此行業。