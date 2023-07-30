我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州空軍工程師將無線電設備帶回家 危及17處設施通訊

加州房貸月付4332元 創新高

華埠肉品批發商 倉庫鼠患遭起訴

記者張心／紐約報導
遭檢方起訴的華埠「溢豐餐館批發中心」，目前已改名為「樂豐餐館批發中心」。(記者張心／攝影)
遭檢方起訴的華埠「溢豐餐館批發中心」，目前已改名為「樂豐餐館批發中心」。(記者張心／攝影)

記者張心／紐約報導

因在鼠患嚴重的倉庫儲存4萬多磅肉食，涉嫌多次違反食品安全衛生管理相關法規的曼哈頓華埠「溢豐餐館批發中心」(Ya Feng Trading INC.)，近日在紐約南區聯邦法院遭起訴，目前該店鋪在原址上改名為「樂豐餐館批發中心」(Le Feng TradingINC.)，並更換老闆繼續經營。

在「樂豐餐館批發中心」打工的吳先生表示，自己三個月前剛入職，對於此前「溢豐餐館批發中心」的情況並不了解，但可以肯定的是，該店目前的老闆是新來的，「但具體為什麼換老闆我不知道，目前我們還是營業的。」

據悉，「溢豐餐館批發中心」已在2022年12月停止運營；「樂豐餐館批發中心」的聯繫方式和「溢豐餐館批發中心」此前使用的兩個號碼相同。記者觀察發現，29日高溫下，三位工作人員將貨物陸續搬進「樂豐餐館批發中心」倉庫，但基本上以封裝好的礦泉水為主，沒有看到加工肉品等出現。

該店所處的亞倫街(Allen St.)，沿線充滿了多家餐館批發店鋪，規模多與「樂豐餐館批發中心」相同。

當日天氣雖熱，不少店鋪工作人員仍在堅持搬運貨物；路過的居民王女士表示，是否存在衛生狀況不了解，但從店面外部環境看，「如果是運送包裝好的飲料還可以，但若是肉食、蔬菜的話，環境有點堪憂。」

根據紐約南區聯邦檢察官戴勉威(Damian Williams)和農業部食品安全檢驗局(USDA-FSIS)的起訴書，「溢豐餐館批發中心」涉嫌違反「食品安全法」(FMIA)和「家禽安全法」(PPIA)，在2018年12月至2022年4月期間，多次被調查人員查到銷售貼有虛假包裝的雞翅、雞內臟、豬肉等不符合衛生標準的食品。

在2022年4月，調查人員上門檢查時，看到多隻老鼠進出冷藏箱，其中一隻甚至爬到調查人員的腿上。

調查後，食品安全檢驗局工作人員還發現，「溢豐餐館批發中心」所存儲的肉類產品上，存在啃咬痕跡，倉庫內也出現鼠糞、鼠窩材料和一隻死老鼠。因此，檢方判定，該店多次違反「食品安全法」、「家禽安全法」，要求華裔店主楊林敏(Linmin Yang，姓名均為音譯)、倉庫經理倪孔平(Kong Ping Ni)，三年內不可再涉足此行業。

華埠 曼哈頓 高溫

上一則

華人遭搶一日2起 槍抵頭逼交財物

下一則

紐約「夏日街道」擴大開跑 華人熱情參與

延伸閱讀

中國又有「老鼠」入菜 煮花生裡見鼠頭 網酸：是香料？

中國又有「老鼠」入菜 煮花生裡見鼠頭 網酸：是香料？
中國爭議電影「隱入塵煙」 紐約上映

中國爭議電影「隱入塵煙」 紐約上映
屋崙華埠商會夏季擺街會 8月26日開鑼

屋崙華埠商會夏季擺街會 8月26日開鑼
第六車無證客抵洛 德州共丟包234人

第六車無證客抵洛 德州共丟包234人

熱門新聞

男子開始向王女士介紹虛擬貨幣投資。(受害者提供)

華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄

2023-07-23 12:46
26日早，曼哈頓中城一台起重機突然部分倒塌。(截取自推特@jimmy_farring)

曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷

2023-07-26 16:12
一名華女涉嫌通過欺詐手段，協助中國移民獲得訪美簽證，面臨簽證欺詐、洗錢等指控。圖為示意圖。(本報資料照片)

華女造假文件 助中國人偷渡來美

2023-07-26 12:27
納蘇郡警察拒為移民提供翻譯遭起訴。圖為示意圖。(取自納蘇郡警察局推特)

「這裡是美國，說英文」 長島警拒為移民翻譯遭起訴

2023-07-22 11:04
市清潔局及市警局26日在法拉盛市中心聯合執法，對長江超市及其他三位攤販開出傳票。(讀者提供)

紐約法拉盛取締違規擺攤 超市2萬元水果被收繳

2023-07-27 11:45
刑事鑑識專家李昌鈺。美聯社

被判造偽證 李昌鈺中英聲明：對判決感到失望

2023-07-26 22:28

超人氣

更多 >
楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照

楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照
68歲周潤發驚傳跑步出意外 肋骨斷裂「連呼吸都會痛」

68歲周潤發驚傳跑步出意外 肋骨斷裂「連呼吸都會痛」
內蒙男扒光妻衣 當街抽打3分鐘 路人「團結」才制止

內蒙男扒光妻衣 當街抽打3分鐘 路人「團結」才制止
零元蹭飯 大學生湧山姆店 拿小紙杯混吃混喝「成為大媽」

零元蹭飯 大學生湧山姆店 拿小紙杯混吃混喝「成為大媽」
安徽一對新人被硬壓著頭拜堂 網友知道原因後感到心酸

安徽一對新人被硬壓著頭拜堂 網友知道原因後感到心酸