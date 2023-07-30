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華人遭搶一日2起 槍抵頭逼交財物

記者顏潔恩／紐約報導
一名華男日前在20大道交85街處遇劫。(谷歌地圖)
一名華男日前在20大道交85街處遇劫。(谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)班森賀華社日前一夜之內發生兩起針對華裔的持槍搶劫案，其中一名華男凌晨返家時，遭劫匪挾持逼迫闖入屋內，橫掃大批財物，損失慘重；警方懷疑可能是同夥人所為的模式搶劫案，提醒大眾在街上若發現不尋常的情況，要立即報警，並呼籲案件知情者立即提供線索。

根據警方紀錄，第一起案件發生在本月18日凌晨12時左右，在20大道交85街的住家門前，當時22歲的華裔男子將車停靠在街邊，打開車門後正打算走路回家；不料，車門一開才看到埋伏在一旁的三名劫匪，其中一人持槍威脅叫他保持安靜(remain silent)。

不久後，歹徒用手槍指著受害者的頭部，讓他帶頭走入屋內，再指示帶他們進入臥室；劫匪開始在房間翻箱倒櫃，並威脅受害者交出財物，見其有所猶豫，立即揚言「不配合就殺了你」；之後，其中一人從房間裡搜出一個裝有6500元現金的盒子，離開前還搶走一個Gucci名牌包，接著乘坐一輛白色轎車逃離現場。

幾分鐘後，市警62分局警員獲報抵達現場，未在附近區域發現劫匪，不過已向周邊住家取得監控錄像，將持續調查。

同一日的晚上8時50分許，一名42歲華女與友人走在21大道交84街路上，同樣遭三名持槍劫匪挾持；受害者透露，當時其中一人用黑色的外套包裹住手槍指著她，讓她交出手提包，裡面裝有數額不明的現金、一張信用卡，而同行的友人也同樣被搶走背包。

警方透露，以上案件的受害者所幸只是蒙受財物損失，並沒有受傷，但他們也懷疑兩宗案件可能由同一夥人所為，呼籲知情者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

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