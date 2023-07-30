班森賀詐騙案頻發 華裔屢中招

布碌崙(布魯克林)班森賀的身分盜竊案頻發，近期又有多名華裔受害；一名華女 輕信陌生男子，以投資 為由騙她轉帳，遭騙4000元。

警方紀錄顯示，報住在20大道交74街的一名20歲華女稱，6月22日收到一名陌生男子的短信，與對方聊了有一陣子，一次男子建議她在蘋果手機上下載名為「Hunch」的應用程序，聲稱可通過投資獲賺取暴利，並分享自己的成果。

華女照做後，不久後電匯轉帳4000元，卻發現錢遲遲未進到所設立的投資帳戶中，此時男子已經在通訊軟體上將她拉黑，華女才驚覺上當，於本月18日到警局報警。

第二起案件中，報住在25大道交81街的一名22歲華男表示，近期收到信用卡 公司的通知，表示他有不良信用(Bad Credit)；一問之下，才發現有人盜用他的信用卡，於2月21日在百思買(Best Buy)商場購物，欠下3199元的債務，目前已將手上的資料交給警方調查。

而住在貝瑞吉大道(Bay Ridge Ave.)交21大道的59歲華婦也於近期報警，表示身分遭洩，被不法分子分別從兩台ATM領錢，成功從她的支票戶口中領走3940元；案發的ATM則分別位於羊頭灣東17街1663號，以及國王高速路(Kings Highway)506號。

一名報住在15大道交88街的58歲華男表示，其銀行卡遭駭客入侵，在亞馬遜(Amazon)網站上消費五次，共損失357元；一名67歲華女也同樣遭遇相似犯罪，用人利用她的信息在亞馬遜購買了四台平面電腦，讓她欠下1727元的卡債，以上幾宗案件的受害人均表示，從未遺失過銀行卡、信用卡，不確定歹徒用什麼途徑獲得個人信息。