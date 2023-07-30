青少年犯罪升溫 警民座談商議

班森賀舉行治安座談會，討論青少年犯罪及社區安全。(記者胡聲橋／攝影)

紐約州眾議員 寇頓(William Colton)和布碌崙 (布魯克林 )第43選區市議員候選人莊文怡(Susan Zhuang)，日前在班森賀舉辦社區安全座談會，邀請警方、華人等居民討論社區治安；寇頓表示，應正視青少年犯罪問題，而社區合作則可解決許多治安難題。

此次會議在布碌崙(布魯克林)海灣公園大道(Bay Parkway)7802號的猶太社區之家(Jewish Commmunity House)舉行，市警62分局局長劉志強(Eddie Lau)首先介紹了今年來班森賀罪案發生的情況，接著與會者圍繞青少年犯罪、罪案持續增多等問題發表意見。

劉志強表示，今年警區內的罪案相比去年上升約6%，其中重罪案較去年同期增加了7%。重罪案中的謀殺案有所下降，但搶劫案稍有上升。今年7月至今發生了十起搶劫案，而去年同期是八起，其中持槍搶劫較去年同期有所上升。

寇頓表示，日前在班森賀遭射殺的15歲少年馬夫洛諾夫(Foridun Mavlonov)，他的死讓人悲傷與同情，但社區必須正視青少年犯罪問題，避免類似悲劇發生，社區必須大力支持警察，沒有好的治安，社區的一切都是空談。寇頓還特別強調社區合作，認為社區合作能解決許多治安難題。

莊文怡說，作為兩個孩子的母親，她對馬夫洛諾夫被槍殺以及其家人的悲痛遭遇感到難過。此外，近期社區內也有民眾遭遇搶劫，她希望社區各界合作，阻止罪案的發生。

市議員葉格(Kalman Yeger)在座談會上呼籲，民眾在遇到非緊急情況時要撥打311投訴。只有這樣，民眾的投訴才會被記錄，獲得妥善處理。

多位社區人士還表示，如今警方受到很多限制，致罪犯愈發肆無忌憚，罪案持續增加。寇頓提到了精神病患的犯罪問題，他認為，必須給精神病患提供必要的治療，但與此同時，對於精神病患罪犯的打擊也不能手軟。