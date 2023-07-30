我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京故宮、天安門臨時關閉 「大暴雨」襲京津冀等地

開戰中國？分析：美還沒準備好 彈藥不足、軍艦偏少

青少年犯罪升溫 警民座談商議

記者胡聲橋／紐約報導
班森賀舉行治安座談會，討論青少年犯罪及社區安全。(記者胡聲橋／攝影)
班森賀舉行治安座談會，討論青少年犯罪及社區安全。(記者胡聲橋／攝影)

紐約州眾議員寇頓(William Colton)和布碌崙(布魯克林)第43選區市議員候選人莊文怡(Susan Zhuang)，日前在班森賀舉辦社區安全座談會，邀請警方、華人等居民討論社區治安；寇頓表示，應正視青少年犯罪問題，而社區合作則可解決許多治安難題。

此次會議在布碌崙(布魯克林)海灣公園大道(Bay Parkway)7802號的猶太社區之家(Jewish Commmunity House)舉行，市警62分局局長劉志強(Eddie Lau)首先介紹了今年來班森賀罪案發生的情況，接著與會者圍繞青少年犯罪、罪案持續增多等問題發表意見。

劉志強表示，今年警區內的罪案相比去年上升約6%，其中重罪案較去年同期增加了7%。重罪案中的謀殺案有所下降，但搶劫案稍有上升。今年7月至今發生了十起搶劫案，而去年同期是八起，其中持槍搶劫較去年同期有所上升。

寇頓表示，日前在班森賀遭射殺的15歲少年馬夫洛諾夫(Foridun Mavlonov)，他的死讓人悲傷與同情，但社區必須正視青少年犯罪問題，避免類似悲劇發生，社區必須大力支持警察，沒有好的治安，社區的一切都是空談。寇頓還特別強調社區合作，認為社區合作能解決許多治安難題。

莊文怡說，作為兩個孩子的母親，她對馬夫洛諾夫被槍殺以及其家人的悲痛遭遇感到難過。此外，近期社區內也有民眾遭遇搶劫，她希望社區各界合作，阻止罪案的發生。

市議員葉格(Kalman Yeger)在座談會上呼籲，民眾在遇到非緊急情況時要撥打311投訴。只有這樣，民眾的投訴才會被記錄，獲得妥善處理。

多位社區人士還表示，如今警方受到很多限制，致罪犯愈發肆無忌憚，罪案持續增加。寇頓提到了精神病患的犯罪問題，他認為，必須給精神病患提供必要的治療，但與此同時，對於精神病患罪犯的打擊也不能手軟。

布碌崙 布魯克林 眾議員

上一則

台聯會8/5健康講座 科普夏季常見疾病

下一則

班森賀詐騙案頻發 華裔屢中招

延伸閱讀

中國爭議電影「隱入塵煙」 紐約上映

中國爭議電影「隱入塵煙」 紐約上映
松柏之家防身課 逾百人出席

松柏之家防身課 逾百人出席
布碌崙大橋設攤 市府擬研議禁止

布碌崙大橋設攤 市府擬研議禁止
華康會心理講座 勿讓憂鬱變成病症

華康會心理講座 勿讓憂鬱變成病症

熱門新聞

男子開始向王女士介紹虛擬貨幣投資。(受害者提供)

華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄

2023-07-23 12:46
26日早，曼哈頓中城一台起重機突然部分倒塌。(截取自推特@jimmy_farring)

曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷

2023-07-26 16:12
一名華女涉嫌通過欺詐手段，協助中國移民獲得訪美簽證，面臨簽證欺詐、洗錢等指控。圖為示意圖。(本報資料照片)

華女造假文件 助中國人偷渡來美

2023-07-26 12:27
納蘇郡警察拒為移民提供翻譯遭起訴。圖為示意圖。(取自納蘇郡警察局推特)

「這裡是美國，說英文」 長島警拒為移民翻譯遭起訴

2023-07-22 11:04
市清潔局及市警局26日在法拉盛市中心聯合執法，對長江超市及其他三位攤販開出傳票。(讀者提供)

紐約法拉盛取締違規擺攤 超市2萬元水果被收繳

2023-07-27 11:45
刑事鑑識專家李昌鈺。美聯社

被判造偽證 李昌鈺中英聲明：對判決感到失望

2023-07-26 22:28

超人氣

更多 >
楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照

楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照
68歲周潤發驚傳跑步出意外 肋骨斷裂「連呼吸都會痛」

68歲周潤發驚傳跑步出意外 肋骨斷裂「連呼吸都會痛」
內蒙男扒光妻衣 當街抽打3分鐘 路人「團結」才制止

內蒙男扒光妻衣 當街抽打3分鐘 路人「團結」才制止
零元蹭飯 大學生湧山姆店 拿小紙杯混吃混喝「成為大媽」

零元蹭飯 大學生湧山姆店 拿小紙杯混吃混喝「成為大媽」
安徽一對新人被硬壓著頭拜堂 網友知道原因後感到心酸

安徽一對新人被硬壓著頭拜堂 網友知道原因後感到心酸