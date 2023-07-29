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華康會心理講座 勿讓憂鬱變成病症

記者顏潔恩／紐約報導
華康會28日在班森賀會所舉辦心理健康專題講座。(記者顏潔恩／攝影)
華康會28日在班森賀會所舉辦心理健康專題講座。(記者顏潔恩／攝影)

亞美醫師協會成員、精神心理科醫生陳張栩28日在布碌崙(布魯克林)華人健康協會邀請下，於班森賀中心向長者們講解「藥物上癮的影響」心理健康專題講座；她指出，人類在各階段都有不開心的時刻，要及時調節心情，勿讓「憂鬱」進一步變成「憂鬱症」。

陳張栩表示，華人家庭對毒品相關話題避諱，家裡若有人有毒品上癮的問題，會覺得丟臉，不願協助配合治療；在接觸過的案例中，則有一些華人家長把孩子帶到診所就醫，但一、兩次後就不來了，病人無法獲得全面治療。

面對毒品上癮的治療方法可從藥物、心理、以及家庭輔導三方面下手，她強調，藥物本身妥善、合法使用會帶來良好作用；譬如有些毒品在人體中已出現毒性，就要靠其他藥物來治療，希望大眾不要一聽到藥物治療便抵觸。

再者，有些人因大腦的結構等先天性因素、或後天的遭遇，導致對毒品的依賴，就得從心理方面著手；另外研究也表明，一個人的行為問題與原生家庭有關，在治療過程中，不能單看病人的過去，還需家庭的整體配合。

談及藥物過量引發的疾病和症狀，最普遍包括憂鬱症、焦慮症、精神分裂和產生幻覺，像很多人首次碰K他命時便致幻，在停止使用後幻覺仍持續，屬於嚴重的併發症。

陳張栩說，大眾對憂鬱症的認識相比20年前有所增加，不過最令人擔憂的，是憂鬱症恐讓患者產生自殺念頭，建議若聽到身邊的人曾發表想「一死了之」的言論，一定要重視，就算是小孩子，也可能不停積累負面情緒，長大後爆發。

她表示，華人移民有初來乍到的文化差異、生計、家庭等壓力，而每個人在各個階段或多少都有不順遂，最重要別讓憂鬱進一步變成憂鬱症；必須學會應對生活中的壓力，可通過鍛鍊身體、旅遊、唱歌跳舞等自我調節，多和家人朋友溝通、向醫生求助，並主動參與互助小組等，都是能夠產生精神寄託、轉移負面情緒的方法。

毒品 憂鬱症 華人

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