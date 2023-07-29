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布碌崙大橋設攤 市府擬研議禁止

記者胡聲橋／紐約報導
紐約市正在提案，擬禁止攤販在包括布碌崙大橋等橋梁上擺攤。(本報檔案照)
紐約市正在提案，擬禁止攤販在包括布碌崙大橋等橋梁上擺攤。(本報檔案照)

紐約市正計畫推出新規則，禁止在紐約市所有橋梁的人行道上設攤，其中包括遊客和攤販眾多的布碌崙(布魯克林)大橋(Brooklyn Bridge)。

布碌崙大橋平時攤販就不少，橋上經常有幾十個攤販，幾乎占了人行道的三分之一。今年元旦，布碌崙大橋人滿為患，當時情況危險，一度發生踩踏事件，為了避免事故發生，市府1月下令將大橋上的所有攤販清除，最後在相關團體及個人的抗議下，最後市府仍睜一隻眼、閉一隻眼，讓小販們重回到大橋的人行道擺攤。

據了解，目前市府規定，允許小販在非大橋主體上的人行道上擺攤，擬議的新規中，將不允許攤販在主橋或是引橋上的人行道擺攤。

市議員萊斯特勒(Lincoln Restler)說，他的辦公室正與交通局和清潔局就大橋攤販增多而導致的安全問題進行溝通，希望能在今年夏天起，禁止攤販上橋擺攤。

根據「街頭攤販項目」(Street Vendor Project)統計，紐約市有多達2萬名攤販，該組織認為，這些為了溫飽而掙扎的攤販，是紐約市為了提高生活質量而執法的受害者。

該組織的法律部主任沙皮羅(Matthew Shapiro)說，布碌崙大橋上的攤販為遊客提供基本服務，是大橋景觀的一部分，也是攤販的生命線，有許多人都以此為生，讓這些人失業不公平。

布碌崙 紐約市 布魯克林

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