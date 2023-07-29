法拉盛房東非法漲租 議員出面挺租戶

法拉盛三棟穩租公寓住戶近日抗議，抱怨大樓房東透過非法提高租金等方式騷擾租戶。(Queens Legal Services' Tenant Rights Coalition提供)

皇后區 法拉盛三棟穩租公寓樓住戶，近日發起抗議，抱怨大樓房東透過非法提高租金 等方式騷擾，多位民選官員到場支持，呼籲相關部門拒絕提高租金的請求。

這三棟公寓分別位於櫸木大道(Beech Ave)140-60號、Ash大道140-30號以及140-50號，三棟樓業均屬於Zara Realty。

租戶表示，Zara Realty多次騷擾，透過將部分公寓每月租金提高300元，若要求第二把鑰匙，還需收取100元的「額外鑰匙費」；另外，部分住客還被收取過高的押金，有的多達三至四個月的租金，甚至被要求提供出生證和結婚證。

根據規定，穩租公寓若欲提高租金，物業需要向紐約州家庭與社區重建部門(Department of Homes and Community Renewal，簡稱DHCR)提交重大資本改善(Major Capital Improvement，簡稱MCI)申請。

目前Zara Realty已經提交該申請， 租戶則呼籲相關部門拒絕申請；居民表示，大樓存在年久失修、長時間未供暖，提出的維修要求也被拒絕，同時走廊、地下室蟑螂老鼠肆虐、屋頂漏水、車庫坡道損毀、安全攝像頭無法使用等問題。

該提議得到了多位民選官員支持，州參議員劉醇逸指出，Zara Realty在建築中長期存在管理不善和騷擾問題，「呼籲DHCR停止批准允許房東提高租金的申請，並審計所有Zara的MCI申請」；國會眾議員孟昭文則指Zara Realty的違規作法「不可容忍」。

據悉，州檢察長詹樂霞(Letitia James)早在2019年對Zara Realty發起訴訟，指控清單與這些租戶的抱怨類似，而且Zara Realty還被指控騷擾移民 租戶，如張貼告示宣傳聯邦移民舉報熱線、詢問租戶的移民身分。