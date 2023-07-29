我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉斯加獵熊+美女陪睡 華男涉經營高端遊被起訴

洛縣警局執法攔截非裔少年 女警手槍走火成被告

紐約客談／讓亞裔成為獨立的政治力量

紐約客談

紐約市亞裔民代近年來令社區頗為失望，無論是之前的廢除特殊高中入學考試(SHSAT)、反對社區監獄，還是近年的遊民、犯罪、特許學校、堵車費問題，亞裔民代幾乎很少與社區站在同一戰線，讓社區的抗爭顯得勢單力薄，在大多數議題上收效甚微。

亞裔民代，尤其是華裔民代，為何無法代表社區的呼聲？除了吃定社區基本盤是抱著「華人只選華人」的態度而有恃無恐外，另一個重要的原因，是大部分華裔民代的崛起，依靠的並不是社區的力量，而是他們攀附的民主黨主流政客，實際上仍然推行的是民主黨主流政策。

分析華裔民代的行為，就要看他們的出身；例如，前任華埠州眾議員，師從左派政客斯靜格和金兌錫，自己當選之後在諸多問題上並不與社區靠攏，而是緊貼身後的民主黨左翼集團，因在SHSAT問題上含糊其辭、支持亞裔細分法案而受到社區詬病。

不過，因為疫情之後犯罪飆漲，華社集體向右轉，也導致形勢起了一些變化。例如在堵車費問題上，布碌崙華社州參議員曲怡文，終於突破了民主黨主流對堵車費的支持態度，敢於帶領社區抗爭；而她出自溫和派民主黨人白彼得麾下，相信也是她敢於與左翼主流說不的原因之一。

儘管華社向右轉，讓共和黨加分不少，但若要有所作為，恐怕還是得在民主黨內部做文章；共和黨不單是在紐約式微，華人在共和黨內的影響力幾乎不存在；要擴大影響，上策還是壯大民主黨內的溫和派，再聯合他族裔社區的溫和派，才有機會扭轉民主黨在左傾的道路上狂奔，讓亞裔成為獨立的政治力量。

民主黨 亞裔 堵車費

上一則

美國華人博物館 音樂分享會致敬李玟

下一則

華人排球錦標賽 中華公所頒獎

延伸閱讀

紐約市熱島效應全美最嚴重 3大華社升11度以上

紐約市熱島效應全美最嚴重 3大華社升11度以上
紐約客談／庇護客湧入 社區能承受嗎

紐約客談／庇護客湧入 社區能承受嗎
金兌錫籲監管成人護理中心 告誡勿拿回扣

金兌錫籲監管成人護理中心 告誡勿拿回扣
金兌錫辦里民大會 呼籲監管成人護理中心 告誡老人勿拿回扣

金兌錫辦里民大會 呼籲監管成人護理中心 告誡老人勿拿回扣

熱門新聞

男子開始向王女士介紹虛擬貨幣投資。(受害者提供)

華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄

2023-07-23 12:46
納蘇郡警察拒為移民提供翻譯遭起訴。圖為示意圖。(取自納蘇郡警察局推特)

「這裡是美國，說英文」 長島警拒為移民翻譯遭起訴

2023-07-22 11:04
26日早，曼哈頓中城一台起重機突然部分倒塌。(截取自推特@jimmy_farring)

曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷

2023-07-26 16:12
被截獲包裝印有中文的大麻。（取自奧克拉荷馬緝毒局）

7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲

2023-07-21 12:28
一名華女涉嫌通過欺詐手段，協助中國移民獲得訪美簽證，面臨簽證欺詐、洗錢等指控。圖為示意圖。(本報資料照片)

華女造假文件 助中國人偷渡來美

2023-07-26 12:27
市清潔局及市警局26日在法拉盛市中心聯合執法，對長江超市及其他三位攤販開出傳票。(讀者提供)

紐約法拉盛取締違規擺攤 超市2萬元水果被收繳

2023-07-27 11:45

超人氣

更多 >
值得三思…做這五件事 恐有損個人信用

值得三思…做這五件事 恐有損個人信用
有助識別和保護行李 20元行李束帶、吊牌省煩惱

有助識別和保護行李 20元行李束帶、吊牌省煩惱
港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬

港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬
保持大腦健康 神經科學家做這五件事

保持大腦健康 神經科學家做這五件事
疫後前途渺茫壓力攀升 中國年輕人選擇「出逃」海外

疫後前途渺茫壓力攀升 中國年輕人選擇「出逃」海外