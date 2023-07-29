紐約客談／讓亞裔成為獨立的政治力量

紐約市亞裔 民代近年來令社區頗為失望，無論是之前的廢除特殊高中入學考試(SHSAT)、反對社區監獄，還是近年的遊民、犯罪、特許學校、堵車費 問題，亞裔民代幾乎很少與社區站在同一戰線，讓社區的抗爭顯得勢單力薄，在大多數議題上收效甚微。

亞裔民代，尤其是華裔民代，為何無法代表社區的呼聲？除了吃定社區基本盤是抱著「華人只選華人」的態度而有恃無恐外，另一個重要的原因，是大部分華裔民代的崛起，依靠的並不是社區的力量，而是他們攀附的民主黨 主流政客，實際上仍然推行的是民主黨主流政策。

分析華裔民代的行為，就要看他們的出身；例如，前任華埠州眾議員，師從左派政客斯靜格和金兌錫，自己當選之後在諸多問題上並不與社區靠攏，而是緊貼身後的民主黨左翼集團，因在SHSAT問題上含糊其辭、支持亞裔細分法案而受到社區詬病。

不過，因為疫情之後犯罪飆漲，華社集體向右轉，也導致形勢起了一些變化。例如在堵車費問題上，布碌崙華社州參議員曲怡文，終於突破了民主黨主流對堵車費的支持態度，敢於帶領社區抗爭；而她出自溫和派民主黨人白彼得麾下，相信也是她敢於與左翼主流說不的原因之一。

儘管華社向右轉，讓共和黨加分不少，但若要有所作為，恐怕還是得在民主黨內部做文章；共和黨不單是在紐約式微，華人在共和黨內的影響力幾乎不存在；要擴大影響，上策還是壯大民主黨內的溫和派，再聯合他族裔社區的溫和派，才有機會扭轉民主黨在左傾的道路上狂奔，讓亞裔成為獨立的政治力量。