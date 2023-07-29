松柏之家防身課 逾百人出席
布碌崙(布魯克林)松柏之家社區服務中心日前攜手六個華裔組織，在班森賀服務中心邀請資深武術家郭威賢，傳授實用的自衛防身招數，同時以此紀念武打演員李小龍的傳奇一生；當日各年齡層民眾、超過百人出席活動，踴躍回答問題和學習拳法，獲益匪淺。
當日主題設為「龍的傳奇：李小龍精神50年」，目的是推廣中華武術、鼓勵民眾多運動強身健體，並紀念李小龍逝世50周年，令特別是年輕一輩的民眾有機會認識這名偉大的武術家，並探討其哲學和至今對社會的影響力；在各組織的努力宣傳下，從長者、青少年、到帶著嬰兒的父母超過150人參與，場面相當熱鬧。
出生於香港、哈佛大學碩士畢業的郭威賢，自創立武術學院後，致力於研究將武術和其哲學應用到現代教育體系中，促進更多人接觸功夫哲學；除了在亞裔社區舉辦自衛課和講座，他也擔任橋梁，向主流機構介紹功夫文化，自2020年以來，他製作了幾部有關反仇恨亞裔、自衛概念和講述亞裔移民身分的微電影，希望可以幫助創造一個和諧的社會。
郭威賢分享道，一歲時李小龍便逝世，按理來說接觸不多，但通過他留下來的30多部電影中，對其拳法、腿法技巧感到驚艷不已，自此視他為偶像；「李小龍的武術之路造就我的武術之路」，他說道，並向大家演示其生前的幾套招牌動作，再進入小組練習，最後也開放問答環節，解答民眾在防衛術上的疑問。
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