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市警升職典禮 多位華人晉級

記者高雲兒／紐約報導
吳逸暉(中)光榮晉升成為警佐，他的母親和妻子很為其驕傲。(記者高雲兒／攝影)
吳逸暉(中)光榮晉升成為警佐，他的母親和妻子很為其驕傲。(記者高雲兒／攝影)

紐約市警總局28日在皇后區警察學院舉辦晉升典禮，多位華人警員得到提拔，他們表示，雖然從警讓家人經常提心吊膽、擔心他們安全，且需要長期的學習，卻對於這份工作仍感到甘之如飴，「因為這是一份責任」。

當天的典禮上，上百位警員在市警總局局長卡班(Edward Caban)的見證下獲得了晉升。卡班說，他們的辛勤工作為他們贏得了晉升，「警員為維護紐約市安全所做的不懈努力，不會被忽視」。

上百位警員中，不乏亞裔和華裔面孔。其中35歲的吳逸暉，晉升成為警佐(Sergeant)，他的母親和妻子很為他感到驕傲。

出生於香港的吳逸暉是香港人，九歲時來美，畢業於石溪大學心理學專業，從警至今已接近九年。他先後在市警總警司(Chief of Department)辦公室、73分局、曼哈頓南區勤務指揮中心(Patrol Borough Manhattan South)以及遊民外展小組(Homeless Outreach Unit)任職。現在吳逸暉是業務改進部署小組的一員，該部門旨在應對不斷上升的遊民和街頭犯罪問題。

在這九年的從業生涯中，他母親表示經常提心吊膽，「有時候巡邏的時候被人罵，或者有危險行為」。不過她表示，會在精神上支持兒子，「再多做幾份靚湯犒勞他」。

來自廣東的黎奕文，也在當天的典禮上晉升警佐，他大約在七、八歲時來美，一路勤奮求學，先後在州大分校賓漢頓大學(Binghamton University)獲得分子生物學學士學位，以及在布碌崙學院(Brooklyn College)獲得會計學士學位。在父母眼中，黎奕文喜歡讀書學習，這份從學生時代延續的熱情，也沒有在從警後減少。

在搭檔Karina Arutyunyan的眼中，黎奕文冷靜而且聰明，和他在布碌崙(布魯克林)61分局搭檔的四年非常愉快，「而且黎奕文非常勤奮，常常巡邏一整天後還會到警察學院學習」。 她補充，同為少數族裔的她和黎奕文，常常因為語言優勢，幫助到不同種族的人。

黎奕文說，之所以熱愛學習，是因為警察需要學習很多方面的知識，更多的知識才能夠更好幫助市民，「這是一份責任感」。

上百位警員在新任市警總局局長卡班(左三)的見證下獲得了晉升。(記者高雲兒／攝影)
上百位警員在新任市警總局局長卡班(左三)的見證下獲得了晉升。(記者高雲兒／攝影)
來自廣東的黎奕文(左四)，在當天的典禮上晉升警佐，家人都為其高興。(記者高雲兒／...
來自廣東的黎奕文(左四)，在當天的典禮上晉升警佐，家人都為其高興。(記者高雲兒／攝影)
28日舉行的紐約市警升值典禮上，多位華人警員得到提拔。(記者高雲兒／攝影)
28日舉行的紐約市警升值典禮上，多位華人警員得到提拔。(記者高雲兒／攝影)

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