61分局警民會議 前局長獲頒「卓越領袖獎」

當地民眾、民選官員送別前局長福特(右三)、並迎接新局長安東尼奧(右二)。(陳麗娜提供)

布碌崙 (布魯克林)羊頭灣61分局日前舉行警民會議，在華人 民眾的見證下，新舊局長完成崗位交接儀式；由當地居民、商家組成的「社區巡邏隊」(Local Community Patrol，簡稱LCP)，也向前局長福特(Derby St. Fort)頒發「卓越領袖獎」，感謝他多年來服務社區。

福特趁著當日會議向居民告別，他已調任至掌管皇后區、布朗士 的市捷運局服務，61分局局長職務由安東尼奧(Joseph Antonio)接棒；福特表示，對服務期間所獲得的支持和友誼感到欣慰，更感謝居民的配合、各界的信任，以及與民選官員的合作等，調任後也還是會持續關心社區。

新局長安東尼奧則向大眾自我介紹，他過去的服務紀錄以及對社區的熱情，引發與會者好感，期待他上任後為轄區帶來的指導與改變；他也通過61分局表示，將全力支持LCP社區巡邏隊的發展，包括向隊員們提供專業意見，在危機情況下作出反應以及自衛貼士等。

LCP負責人陳麗娜表示，福特對社區的貢獻堪稱典範，總是有求必應、傾聽社區的心聲，然後竭盡所能解決問題；他透露在福特的管理下，華人群聚的U大道犯罪率已大幅下降，因此特向他頒發表彰，並祝福未來再創下更多的成就。

第47選區市議員李凱健(Ari Kagan)、州眾議員諾瓦科夫(Michael Novakhov)、第15社區委員會主席Theresa Scavo等人也出席會議，其中李凱健和諾瓦科夫也各自準備表彰頒發給福特；他們表示，福特兩年半以來的表現取得了當地居民的信任，從居民的不捨說明他在工作上的付出，祝福未來不管在哪都會前程似錦。

最後，陳麗娜也強調目前LCP巡邏隊有超過70名隊員，歡迎更多人加入，為保衛社區貢獻一份力量；可撥電至(646)580-6612或電郵至[email protected]。