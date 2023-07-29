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華裔俱樂部 創作反仇亞電影

記者高雲兒╱紐約報導
紀錄片「我不是激進份子」透過描述華裔民間自衛組織，反映普通民眾解決仇恨犯罪的途徑。(金兌錫辦公室提供)
紀錄片「我不是激進份子」透過描述華裔民間自衛組織，反映普通民眾解決仇恨犯罪的途徑。(金兌錫辦公室提供)

紀錄片「我不是激進份子」( I'm Not An Activist)於27日在曼哈頓首映，該影片通過描述華裔民間自衛組織，「風龍武會」(Dragon Combat Club)的成立和發展，來反映普通民眾解決仇恨犯罪的途徑，同時批判了個人通過法律尋求自衛途徑的渺茫。

拍攝該影片的陳丹(Dan Chen，音譯)和其團隊，耗時五天跟拍風龍武會，記錄他們訓練社區成員的自衛策略和過程。風龍武會發言人表示，在過去的三年裡，成員們注意到發生了許多可怕的襲擊事件，「而其他人什麼也不說，或是在原地什麼也不做。因此，我們只有採取行動才有意義」。於是，風龍武會於2021年成立，旨在讓人們學會維護自身安全的方法。

據悉，武會此前多次和其他華裔組織在皇后區法拉盛聯合舉辦自衛防身術課程，旨在全面提升社區民眾及巡邏隊員的身體素質、應變能力和防身技巧。風龍武會不但提供教練員，還免費提供訓練器械。課程內容包括基礎搏擊、基礎防禦、近身扭抱訓練(Clinch for Self-Defense)、以及在不同場合下提升安全意識及自我保護能力。

在影片中，參與者反覆提出的一個主題是，為什麼如此多的亞裔感到被政治建制派拋棄和沮喪，因為面對真正的恐懼和痛苦時，政客只能說出陳詞濫調。

出席首映式的州眾議員金兌錫對此表示，作為一個立法者和父親，他為通過反仇恨犯罪的法律付出了巨大努力，同時指責紐約州執行法律之薄弱。他指出，一些大型非營利機構正在取代政府服務，給民眾帶來更多的經濟和身體上的焦慮，「作為一個立法機構，我們需要就某些大型非營利組織如何使我們的社區變得不安全進行認真的討論。」

紀錄片「我不是激進份子」透過描述華裔民間自衛組織，反映普通民眾解決仇恨犯罪的途徑...
紀錄片「我不是激進份子」透過描述華裔民間自衛組織，反映普通民眾解決仇恨犯罪的途徑。(截自vimeo)

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