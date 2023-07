中國爭議電影「隱入塵煙」 紐約上映

備受好評的中國爭議電影「隱入塵煙」,可在紐約兩影院欣賞。(Film Movement提供)

在去年面世、反映西北農村苦況的電影「隱入塵煙」(Return to Dust),在中國上映之初廣受好評,但因對農村生活的描述引發爭議,遭到禁播;該片在紐約電影發行商Film Movement的爭取下,目前在北美多個影院上映,紐約民眾則可到布碌崙 (布魯克林 )及長島大頸(Great Neck)的電影院 欣賞。

「隱入塵煙」是中國導演李睿珺指導的第六部電影,講述由愛轉化力量的故事,以對抗社會傳統和對農民工的剝削為背景,展現出底層人民的堅韌,該片也在去年,獲得柏林國際電影節的金熊獎提名。

故事設定在2010年的甘肅高台小村莊,馬有鐵夫婦艱辛平凡的日常,從一開始因包辦婚姻而感情冷淡的雙方,到經歷種種困難後感情升溫;除知名女演員海清外,男主角馬有鐵的扮演者武仁林和其他群眾演員都是農民,以平鋪直敘的方式,如實演出農村生活,從服裝到化妝、道具也非常貼近實際,才廣受好評。

在中國播映之初,該片創下了1500美元票房的佳績,一度成為當地最受歡迎的電影,不過對農村生活的刻畫引發爭議;上映兩周後在毫無徵兆的情況下,突然從影院和串流媒體上消失,雖官方未發聲明將此列為禁片,但直到現在,該電影在中國仍無法觀看。

Film Movement董事長Michael Rosenberg表示,2022年在柏林國際電影節觀看首映時,瞬間愛上這部電影,「這是一部拍攝唯美、演員具有精湛演技,以及非常動人的電影,體現出跨越語言、文化界線的愛與堅韌性」,才如此渴望將電影呈現給北美觀眾;到目前為止,該電影在美國觀眾、評論家中都得到不錯的口碑,並獲得「紐約時報」的「重要評論家獎」(Prestigious Critic's Pock from the New York Times)。