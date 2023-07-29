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中國爭議電影「隱入塵煙」 紐約上映

記者顏潔恩╱紐約報導
備受好評的中國爭議電影「隱入塵煙」，可在紐約兩影院欣賞。(Film Movement提供)
備受好評的中國爭議電影「隱入塵煙」，可在紐約兩影院欣賞。(Film Movement提供)

在去年面世、反映西北農村苦況的電影「隱入塵煙」(Return to Dust)，在中國上映之初廣受好評，但因對農村生活的描述引發爭議，遭到禁播；該片在紐約電影發行商Film Movement的爭取下，目前在北美多個影院上映，紐約民眾則可到布碌崙(布魯克林)及長島大頸(Great Neck)的電影院欣賞。

「隱入塵煙」是中國導演李睿珺指導的第六部電影，講述由愛轉化力量的故事，以對抗社會傳統和對農民工的剝削為背景，展現出底層人民的堅韌，該片也在去年，獲得柏林國際電影節的金熊獎提名。

故事設定在2010年的甘肅高台小村莊，馬有鐵夫婦艱辛平凡的日常，從一開始因包辦婚姻而感情冷淡的雙方，到經歷種種困難後感情升溫；除知名女演員海清外，男主角馬有鐵的扮演者武仁林和其他群眾演員都是農民，以平鋪直敘的方式，如實演出農村生活，從服裝到化妝、道具也非常貼近實際，才廣受好評。

在中國播映之初，該片創下了1500美元票房的佳績，一度成為當地最受歡迎的電影，不過對農村生活的刻畫引發爭議；上映兩周後在毫無徵兆的情況下，突然從影院和串流媒體上消失，雖官方未發聲明將此列為禁片，但直到現在，該電影在中國仍無法觀看。

Film Movement董事長Michael Rosenberg表示，2022年在柏林國際電影節觀看首映時，瞬間愛上這部電影，「這是一部拍攝唯美、演員具有精湛演技，以及非常動人的電影，體現出跨越語言、文化界線的愛與堅韌性」，才如此渴望將電影呈現給北美觀眾；到目前為止，該電影在美國觀眾、評論家中都得到不錯的口碑，並獲得「紐約時報」的「重要評論家獎」(Prestigious Critic's Pock from the New York Times)。

該電影即日起已在全美多個劇院上映，紐約民眾可到布碌崙(布魯克林)的Bam Rose電影院，以及大頸的黃金海岸藝術中心(Gold Coast Arts Center)觀賞；另外在新澤西、洛杉磯、芝加哥、西雅圖、以及其他州的電影院也有上映，可瀏覽filmmovement.com/return-to-dust#playing查詢詳情。

備受好評的中國爭議電影「隱入塵煙」，可在紐約兩影院欣賞。(Film Moveme...
備受好評的中國爭議電影「隱入塵煙」，可在紐約兩影院欣賞。(Film Movement提供)
備受好評的中國爭議電影「隱入塵煙」，可在紐約兩影院欣賞。(Film Moveme...
備受好評的中國爭議電影「隱入塵煙」，可在紐約兩影院欣賞。(Film Movement提供)

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