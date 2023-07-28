皇后區大學點 新增庇護所 華人居民憂

皇后區大學點新增1庇護所。(讀者提供)

華人聚居的皇后區大學點 將新增一處臨時庇護 所，從28日(周五)起接收300名庇護客，為期三個月，直至他們被轉移至長期庇護所，居民們對此表示憂心。

根據市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)，25日她接到通知，選區內皇后區大學點的前教會學校聖阿格尼絲高中(St. Agnes Academic High School)，將變成一處「庇護客休息中心」(migrant respite center)。

她說，經與市府協商，原本臨時接收的300名男子，已經改成接收100名女子及200名家庭成員，直至他們被安置到一處長期庇護所。此前位於皇后區貝賽的「安可酒店」(Anchor Inn)也同樣被徵用為庇護所，也經過協商改為僅收容女性與家庭。

帕拉迪諾表示，自收到通知後，她一直向市府反對該計畫，該休息中心已簽訂合同，僅臨時安置庇護客90天，同時，將這一所前教會學校變成社區新高中的計畫，不會因此有任何變更或延遲。此外，此處也將設晚11時的門禁及安保人員。

她說，該處不合適作庇護所，大學點的基礎設施建設本來就已經超負荷，犯罪問題猖獗，轄區市警109分局的犯罪率全市居冠，若再增加庇護所，恐將對當地治安造成危害。

此外，該地點距離兩所公校、以及另一個收容無家可歸婦女的庇護所僅步行距離，離大學點的主要商業區也只有一個街區，疫情後小商家仍在掙扎，增加額外負擔恐對他們造成致命打擊。

帕拉迪諾還發聲明表示，南部邊境需要關閉，市長亞當斯也應宣布進入緊急狀態，立即暫停庇護城(sanctuary city)政策及庇護法所賦予的權利，庇護客湧入城市的速度，已超過紐約市可以提供庇護和資源的速度。

她表示，將積極監控該庇護所的情況，定期派遣員工，評估庇護所對於周邊社區的干擾並據實報告，她也將盡力確保庇護所減少對周邊鄰里的影響，並繼續向市府施壓，要求他們儘早關閉。