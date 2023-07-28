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紐約扒手猖獗 市警派臥底執法

記者劉梓祁／紐約報導
法拉盛擁有紛雜的露天市場和擁擠的顧客，是扒手最喜歡的地方之一。(記者劉梓祁／攝影)
法拉盛擁有紛雜的露天市場和擁擠的顧客，是扒手最喜歡的地方之一。(記者劉梓祁／攝影)

隨著街上民眾人潮增多，紐約市的街頭扒竊案件也出現明顯增加，竊賊多鎖定女性和長者下手；紐約市警近日成立扒手專案小組，安排臥底警員在交通系統中針對扒手執法，盼有效打擊偷盜，並提醒民眾應隨時注意、看管錢財。

該小組全名為「市警捷運局特殊行動部門全市扒手專案組」(Transit Bureau Special Operations Division Citywide Pickpocket Unit)，於去年秋季成立並在紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)內運作，致力於在地鐵和人行道上打擊扒手團伙。

專案組成員、市警巡官塞德諾(Jonathan Cedeno)表示，雖然扒手主要為男性，但也有由帶著孩子的母親，或是由年長者組成的偷竊團伙，且偷竊手法熟練，乘客搭乘地鐵時，應留意身邊人事物，避免淪為犯罪受害者。

根據市警，皇后區法拉盛是扒手犯罪熱點地區；塞德諾表示，109分局轄區擁有紛雜的露天市場和擁擠的顧客，是扒手最喜歡的地方之一，且亞裔民眾習慣攜帶大量現金，又不會在遇事後報警，對扒手具有極大吸引力。

市警說，這些扒手常會盯梢潛在受害者，待他們取錢並進入地鐵站後試圖分散其注意力，隨即盜竊；曾有兩名小偷合作案例，一人假裝無意把芥末灑在受害者身上，另一人趁機偷走錢包。

為了防止街頭盜竊情況，市警的專案小組臥底警員，也會透過偽裝上街巡邏，包括戴棒球帽、穿有兩層上衣以隱藏警用密錄器、警徽和手銬，為更好融入人群之中；執勤時，成員會分組行動，並使用手機或耳機通信。

專案組負責人、警官索阿雷(James Soare)表示，團隊成員能夠鎖定可疑人員並收集線索，在他們得手前將其攔下或逮捕；「扒手外表並不總是令人懷疑，而試圖進行偷竊的嫌犯也並不總是符合人們的固有印象」。

針對被竊物品，塞德諾表示，被盜手機主要被銷往南美洲，並能為犯罪團伙帶來不小利潤。根據市警，自2018年起，南美洲與紐約市扒手之間的聯繫有所增加，原因為來自智利和哥倫比亞等國的國際扒手進入五大區。

據了解，該小組在公眾假期或大型活動舉辦時處於高度戒備狀態，如即將舉行的美國網球公開賽(US Open)；市警發言人表示，截至26日，全市共發生594起公共交通內的大規模盜竊案，其中189起與扒竊相關。

地鐵站 紐約市 亞裔

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