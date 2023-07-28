夏日街道 明起連5周熱鬧登場

夏日街道將於29日在皇后區及史泰登島率先登場。圖為去年活動。(本報檔案照)

為期五周的紐約市「夏日街道」(Summer Streets)活動，首場將於29日(周六)在皇后區和史泰登島 啟動，市民可在五大區總長20哩的無車街道自由散步、騎單車，盡情享受無車夏季的樂趣，市府也將舉辦各類免費的體育、健康及娛樂的活動。

市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)27日宣布，「夏日街道」活動今年首次擴大到五大區，為15年來規模最大的一次，活動以市長亞當斯「關心工薪階層」(Working People's Agenda)市情咨文中，提出的3.75億元投資為基礎，在整個城市打造充滿活力、無障礙的公共空間。

皇后區及史泰登島「夏日街道」，將在29日舉辦，橫跨長島市及阿斯托利亞的開放街道為44 Drive至30 Drive之間的維農大道(Vernon Blvd.)路段。史島的開放街道為約克大道(York Ave.)和巴德大道(Bard Ave.)之間的李奇蒙台(Richmond Terrace)。

曼哈頓「夏日街道」將在8月5日、12日及19日的三個周六舉辦，從華埠附近的布碌崙 (布魯克林)大橋，一路北上直至西125街。

布碌崙以及布朗士 「夏日街道」，均將在8月26日舉辦，開放街道為布碌崙大軍廣場(Grand Army Plaza)和水牛大道(Buffalo Ave.)之間的東大道(Eastern Parkway)路段。布朗士區的開放街道為East Tremont大道和Mosholu Parkway之間的大廣場道(Grand Concourse)。