夏日街道 明起連5周熱鬧登場
為期五周的紐約市「夏日街道」(Summer Streets)活動，首場將於29日(周六)在皇后區和史泰登島啟動，市民可在五大區總長20哩的無車街道自由散步、騎單車，盡情享受無車夏季的樂趣，市府也將舉辦各類免費的體育、健康及娛樂的活動。
市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)27日宣布，「夏日街道」活動今年首次擴大到五大區，為15年來規模最大的一次，活動以市長亞當斯「關心工薪階層」(Working People's Agenda)市情咨文中，提出的3.75億元投資為基礎，在整個城市打造充滿活力、無障礙的公共空間。
皇后區及史泰登島「夏日街道」，將在29日舉辦，橫跨長島市及阿斯托利亞的開放街道為44 Drive至30 Drive之間的維農大道(Vernon Blvd.)路段。史島的開放街道為約克大道(York Ave.)和巴德大道(Bard Ave.)之間的李奇蒙台(Richmond Terrace)。
曼哈頓「夏日街道」將在8月5日、12日及19日的三個周六舉辦，從華埠附近的布碌崙(布魯克林)大橋，一路北上直至西125街。
布碌崙以及布朗士「夏日街道」，均將在8月26日舉辦，開放街道為布碌崙大軍廣場(Grand Army Plaza)和水牛大道(Buffalo Ave.)之間的東大道(Eastern Parkway)路段。布朗士區的開放街道為East Tremont大道和Mosholu Parkway之間的大廣場道(Grand Concourse)。
去年有50多萬人在「夏日街道」步行、跑步、騎自行車或玩耍。今年「夏日街道」活動的開放時間為上午7時到下午1時。詳情請參閱nyc.gov/summerstreets。
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