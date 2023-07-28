茂比利街70號 線下設計研討會

市府於華埠開展線下意見徵集活動。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠 茂比利 街(Mulberry St.)70號三年前發生大火後，建築修復方案已於早前公布，市設計與建設局(DDC)和市管理服務局(DCAS)負責，於27日開展線下意見徵集活動，以親身講解和實例展示幫助居民了解方案細節並收集建議。

根據市府合作方Grimshaw建築師事務所的方案，修復後建築將有七層，除歸還原租戶的樓層外，其餘空間為社區活動室和額外辦公室，但用途仍未確定，考量方案包括多功能廳和大型活動室等。事務所副所長陳佑宇表示，在確定建築功能前，需要充分了解社區需求和想法，讓此空間成為居民共同參與和受益的場所，亦有利做出計畫調整。

活動當晚有100餘位華埠居民或活動者到場，在市府代表、建築師和翻譯陪同下了解重建方案，並參與意見調查，問題包括日常活動頻率、文娛活動偏好和節日活動期許等，多人寫下「麻將」、「跳舞」及「書法」等回答。

原租戶之一陳學同舞蹈中心董事會成員梁國楨相當滿意現有重建計畫，但希望市府加快施工，將有助於舞蹈中心早日回歸，為社區提供更多文娛活動。

紐約愛心友誼聯合會會長張麗珊說，希望新建築設立寬闊且沒有障礙物的空間讓舞蹈團練習、排練或表演，為舞者和觀眾創造更舒適環境。

紐約詩畫琴棋會副院長伍遇貞和秘書長郭仕彬則指，會方在火災前曾長期在樓內舉辦作品展、開設書畫課或舉辦文化活動，但其後始終無法尋得固定地點，期望獲得部分空間，繼續推廣中華文化。