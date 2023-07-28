我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國查扣嚴 南加華人快遞業疫後關門多

研究：AI推動進入下一個科技世代 恐加劇矽谷貧富差距

茂比利街70號 線下設計研討會

記者劉梓祁／紐約報導
市府於華埠開展線下意見徵集活動。(記者劉梓祁／攝影)
市府於華埠開展線下意見徵集活動。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠比利街(Mulberry St.)70號三年前發生大火後，建築修復方案已於早前公布，市設計與建設局(DDC)和市管理服務局(DCAS)負責，於27日開展線下意見徵集活動，以親身講解和實例展示幫助居民了解方案細節並收集建議。

根據市府合作方Grimshaw建築師事務所的方案，修復後建築將有七層，除歸還原租戶的樓層外，其餘空間為社區活動室和額外辦公室，但用途仍未確定，考量方案包括多功能廳和大型活動室等。事務所副所長陳佑宇表示，在確定建築功能前，需要充分了解社區需求和想法，讓此空間成為居民共同參與和受益的場所，亦有利做出計畫調整。

活動當晚有100餘位華埠居民或活動者到場，在市府代表、建築師和翻譯陪同下了解重建方案，並參與意見調查，問題包括日常活動頻率、文娛活動偏好和節日活動期許等，多人寫下「麻將」、「跳舞」及「書法」等回答。

原租戶之一陳學同舞蹈中心董事會成員梁國楨相當滿意現有重建計畫，但希望市府加快施工，將有助於舞蹈中心早日回歸，為社區提供更多文娛活動。

紐約愛心友誼聯合會會長張麗珊說，希望新建築設立寬闊且沒有障礙物的空間讓舞蹈團練習、排練或表演，為舞者和觀眾創造更舒適環境。 

紐約詩畫琴棋會副院長伍遇貞和秘書長郭仕彬則指，會方在火災前曾長期在樓內舉辦作品展、開設書畫課或舉辦文化活動，但其後始終無法尋得固定地點，期望獲得部分空間，繼續推廣中華文化。

根據市管理服務局代表瓦倫蒂諾(Joseph Valentino)，社區機構區域外的公共空間將採用預定製對外開放，但價格還未確定。

徵集會現場所展出建築模型。(記者劉梓祁／攝影)
徵集會現場所展出建築模型。(記者劉梓祁／攝影)
市府於華埠開展線下意見徵集活動。(記者劉梓祁／攝影)
市府於華埠開展線下意見徵集活動。(記者劉梓祁／攝影)

華埠 曼哈頓 比利

上一則

史泰登島3遊民所 年底將開放

下一則

涉買兇槍殺前雇員 華男要求撤銷證據 遭法官駁回

延伸閱讀

頤中福中餐館上榜米其林 州議員頒獎社區同喜

頤中福中餐館上榜米其林 州議員頒獎社區同喜
紐約遭遇極端高溫 曼哈頓華埠遊客稀少

紐約遭遇極端高溫 曼哈頓華埠遊客稀少
紐約皇后區大學點增庇護所 接收300男 華人居民憂

紐約皇后區大學點增庇護所 接收300男 華人居民憂
紐約首波熱浪來襲 避暑中心開放

紐約首波熱浪來襲 避暑中心開放

熱門新聞

男子開始向王女士介紹虛擬貨幣投資。(受害者提供)

華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄

2023-07-23 12:46
納蘇郡警察拒為移民提供翻譯遭起訴。圖為示意圖。(取自納蘇郡警察局推特)

「這裡是美國，說英文」 長島警拒為移民翻譯遭起訴

2023-07-22 11:04
26日早，曼哈頓中城一台起重機突然部分倒塌。(截取自推特@jimmy_farring)

曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷

2023-07-26 16:12
被截獲包裝印有中文的大麻。（取自奧克拉荷馬緝毒局）

7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲

2023-07-21 12:28
一名華女涉嫌通過欺詐手段，協助中國移民獲得訪美簽證，面臨簽證欺詐、洗錢等指控。圖為示意圖。(本報資料照片)

華女造假文件 助中國人偷渡來美

2023-07-26 12:27
市清潔局及市警局26日在法拉盛市中心聯合執法，對長江超市及其他三位攤販開出傳票。(讀者提供)

紐約法拉盛取締違規擺攤 超市2萬元水果被收繳

2023-07-27 11:45

超人氣

更多 >
夏季光顧好市多 消費達人：這8樣好物不要錯過

夏季光顧好市多 消費達人：這8樣好物不要錯過
曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕

曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕
4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局

4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局
科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟

科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟
吃晚餐 這個時間進食最健康

吃晚餐 這個時間進食最健康