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不在籍選票爭議…陳錦良告白育青案開庭

記者鄭怡嫣／紐約報導
陳錦良(右)指控白育青(左)選舉欺詐。圖為初選日二人在投票站前握手表示和平對壘。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
陳錦良(右)指控白育青(左)選舉欺詐。圖為初選日二人在投票站前握手表示和平對壘。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

皇后區法拉盛所在的市議會第20選區前共和黨參選人陳錦良，提告初選獲勝的對手白育青及市選舉委員會(BOE)，在最新一次開庭，陳錦良的律師表示，雖然陳錦良在提前投票及初選日拿到的投票站票數超過白育青，但後者卻有很高比率的不在籍投票(absentee ballot)；對此白育青則表示，一切守法，二人競選策略不同，且對手的不在籍投票比率也很高。

在本月5日，陳錦良在皇后區高等法院提訴白育青以及市選委會，稱在今年6月初選期間，法拉盛有多位共和黨選民，在不知情的情況下被登記不在籍選票並投票，指控白育青涉嫌選舉欺詐，且選委會有監管失職之嫌。

法庭文件顯示，26日最近一次開庭，陳錦良的代表律師傅德納(Aaron Foldenauer)舉例，在初選日當日，陳錦良獲207票，提前投票獲88票，共計295票。白育青則在初選日及提前投票期間，分別獲得133票及35票，共計168票。

然而，白育青獲得了649張不在籍投票，陳錦良獲329票。此外，白育青和陳錦良的宣誓投票(Affidavit)，分別為兩票及九票。這使得最終結果為白育青819票，陳錦良633票。根據最終的計票結果，陳錦良聲稱其中「有大量的、欺詐性的」不在籍選票。

此前，陳錦良的代表律師則提供了38位選民誓詞，他們通過署名的書面聲明表示，初選期間，自己未申請、收到、填寫不在籍選票，卻被通知已經通過不在籍選票投票。

白育青27日接受本報採訪時表示，一切已全權交由律師，但是對方的不在籍投票比率也很高，其次二人的競選策略本就不同，競選期間，他以挨家挨戶、上門拜票爭取選票為主軸，對方則更注重如何通過街頭海報提高自身宣傳。他表示，提告要講求「真憑實據」，不能在沒有確鑿證據的情況下來「釣魚取證」(fishing expedition)。

雙方將在8月7日再次開庭。

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