我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

江宏傑宣布告贏了 喊話福原愛履行法院裁判

李玟家人赴Bruce住所拿遺物遭阻 揚言報警取回「奧斯卡旗袍」

紐約市交通局華埠設點 聆聽柏路改造民意

記者劉梓祁／紐約報導
市交通局在華埠舉辦柏路改造意見徵集活動。(記者劉梓祁／攝影)
市交通局在華埠舉辦柏路改造意見徵集活動。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市交通局(DOT)26日在曼哈頓華埠劉錦廣場(Kimlau Square)舉辦社區規畫意見徵集活動，多位項目專員架設資訊點，向居民通報市府針對柏路(Park Row)沿線改造的最新計畫，並有粵語及國語翻譯向到場者提供協助，以了解市民認為的優先事項或開發建議。

市交通局在華埠舉辦柏路改造意見徵集活動。(記者劉梓祁／攝影)
市交通局在華埠舉辦柏路改造意見徵集活動。(記者劉梓祁／攝影)

市交通局曾在上月舉辦「華埠連線」(Chinatown Connection)網絡討論會，就柏路的未來改造計畫收集社區意見，儘管與會居民意見不一，但有批評聲指當局未有考慮長者、非英語母語者或使用網絡存在困難人士的需求，且未提前與社區溝通便舉辦線上會議。

意見徵集活動項目代表說，因早前意見徵集方式受到社區批評，此次便舉辦系列線下研討會，並安排數位翻譯為華人居民提供協助，幫助其認識當前規畫細則和詢問一手建議。

市交通局在華埠舉辦柏路改造意見徵集活動。(記者劉梓祁／攝影)
市交通局在華埠舉辦柏路改造意見徵集活動。(記者劉梓祁／攝影)

活動現場，多位交通局代表向沿街民眾介紹柏路及劉錦廣場的最新規畫，並使用效果圖和設計圖，幫助其認識項目可能為華埠帶來的變化，和記錄到場人士的年齡、性別、活動範圍及日常擔憂等信息，用作未來分析地方需求、更新改造方案。

根據市府最新規畫，柏路改造工程包括路障清理、植被種植、景觀美化和增設公共藝術項目等，且與劉錦廣場的連通性亦將增加；因廣場計畫擴建，朝包厘街(Bowery)方向增設更多公共空間及樹木，並存在道路修改、交通線重畫的可能。

華埠 紐約市 曼哈頓

上一則

曼哈頓華埠茂比利街70號重建 增活動及辦公空間

下一則

起重吊臂45樓墜落 曼哈頓11人輕重傷

延伸閱讀

紐約市交通局華埠設點 徵集社區柏路改造意見

紐約市交通局華埠設點 徵集社區柏路改造意見
紐約市熱島效應最嚴重地區揭曉 這兩群體成最大受害者

紐約市熱島效應最嚴重地區揭曉 這兩群體成最大受害者
紐約市27日、28日溫度破百 全市避暑中心將開放

紐約市27日、28日溫度破百 全市避暑中心將開放
曼哈頓華埠柏路重開？ 市交通局長一問三不知

曼哈頓華埠柏路重開？ 市交通局長一問三不知

熱門新聞

男子開始向王女士介紹虛擬貨幣投資。(受害者提供)

華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄

2023-07-23 12:46
納蘇郡警察拒為移民提供翻譯遭起訴。圖為示意圖。(取自納蘇郡警察局推特)

「這裡是美國，說英文」 長島警拒為移民翻譯遭起訴

2023-07-22 11:04
一名91歲老翁在19日清晨7時左右，自曼哈頓中城一棟大廈跳下，當場身亡。(取自Google Maps)

91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡

2023-07-19 10:15
26日早，曼哈頓中城一台起重機突然部分倒塌。(截取自推特@jimmy_farring)

曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷

2023-07-26 16:12
被截獲包裝印有中文的大麻。（取自奧克拉荷馬緝毒局）

7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲

2023-07-21 12:28
一名華女涉嫌通過欺詐手段，協助中國移民獲得訪美簽證，面臨簽證欺詐、洗錢等指控。圖為示意圖。(本報資料照片)

華女造假文件 助中國人偷渡來美

2023-07-26 12:27

超人氣

更多 >
中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟
秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光

秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光
曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷

曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷
大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是...

大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是...
華女造假文件 助中國人偷渡來美

華女造假文件 助中國人偷渡來美