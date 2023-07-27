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藥物上癮濫用心理健康講座 28日免費聽講

記者胡聲橋／紐約報導
「藥物上癮濫用心理健康講座」，將於28日在華康會班森賀會所舉行。(記者胡聲橋／攝影)
「藥物上癮濫用心理健康講座」，將於28日在華康會班森賀會所舉行。(記者胡聲橋／攝影)

由亞美醫師協會(CAIPA)主辦，華人健康協會和帝國藍十字藍盾健保協辦的「藥物上癮濫用心理健康講座」，將於28日(周五)在布碌崙(布魯克林)班森賀舉行，希望透過講座，呼籲民眾正視藥物成癮問題，同時透過心理健康角度，解決問題。

在華康會位於布碌崙班森賀會所舉行的記者會上，亞美醫師協會市場推廣部助理副總裁黎佩英表示，藥物成癮及濫用在華人社區已經愈來愈普遍，尤其是年輕一代，已經構成對華社的威脅，為此亞美醫協推出講座，並邀請該協會精神心理專科醫生陳張栩主講，屆時她將著重講解藥物上癮的影響、治療方法、如何應對自殺念頭及其他心理疾病等。

華康會會長陳麗娜表示，華社一直忽視心理健康和藥物上癮帶來的問題，希望通過講座引起民眾的重視。她還表示，隨著大麻合法化，年輕學生會淡化對毒品危害的認識，她為此呼籲更多年輕學子，也能積極參加這個講座。

通過視頻與會的陳張栩強調，藥物上癮濫用發展趨勢愈發嚴重，在華社也同樣存在。她強調，藥物上癮濫用是一種疾病，具有生理、病理、社會和家庭因素，是可以通過藥物與心理輔導相結合治療的。

據介紹，該講座將於28日上午10時30分，在位於布碌崙86街2336號的華康會會所舉行，講座免費向民眾開放，屆時活動現場還將派發健康小冊子及禮品。

布碌崙 心理健康 華人

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