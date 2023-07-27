曼哈頓華埠茂比利街70號重建 增活動及辦公空間

新華埠茂比利街70號建築效果圖。(Grimshaw事務提供)

曼哈頓華埠 茂比利街(Mulberry St.)70號三年前發生大火後，至今仍未修復，為此市府撥款近2億修復款，並由市設計與建設局(DDC)和市管理服務局(DCAS)領導修復工作；兩部門26日在華埠召開社區研討會，就月前公布的初步設計方案，邀請居民及民意代表討論。

新華埠茂比利街70號一層效果圖。(Grimshaw事務提供)

市設計與建設局外展協調員趙曉敏表示，建築重建工作目標不變，仍為保護及修復部分歷史外牆、將5萬1000平方呎空間，歸還給此前租戶機構，並新增1萬6500平方呎社區空間和辦公室，以及提高無障礙和可持續性；根據規畫，設計部分將在2024年初完成，施工則將在同年上半年啟動，完工時間預計為2027年第四季度。

市管理服務局代表瓦倫蒂諾(Joseph Valentino)說，市文化局(DCLA)已選擇華裔視覺藝術家馬文(Jennifer Wen Ma)，設計永久公眾藝術作品；1986年移居美國的馬文，是北京 奧運會創意團隊的七位核心成員之一，並曾獲艾美獎 (Emmy Award)。她表示，華埠和下東城是自己24年的家，期待創作一件能夠反映社區活力，和對未來有所展望的作品。

據設計合作方Grimshaw建築師事務所華人專員介紹，翻新建築共有七層，除原有租戶的空間外，其餘將用作社區活動室或額外辦公室，供居民休閒娛樂或不同機構租用；目前三、四層規畫由原租戶使用，包括華埠人力中心、陳學同舞蹈中心和美東體育會等。

新華埠茂比利街70號六層效果圖。(Grimshaw事務提供)

根據設計圖，建築一層及六層都將採用挑高設計，以增加光線進入和使用空間；樓梯擬採用塔式立面設計，以提供更好視覺效果及空間感，和在側邊牆壁增加藝術元素。

一樓將設有接待處和出入閘口，以及可見二樓走廊的大堂空間和兩排落地窗。大堂內包含多個沙發和一個社區活動室。

新華埠茂比利街70號一層效果圖。(Grimshaw事務提供)

六層則為多功能廳，可滿足運動、表演或宴會等用途。在晚會和演講模式下，根據會場布置的方式，作多可容納441席；還可改做半場籃球場、羽毛球場、乒乓球場和迷你足球場。七層設有兩個大型活動室，可分別容納96人和30人，但兩者彼此相連，需要時可共同使用作更多用途。

研討會上，多位居民就建築本身、活動室和多功能廳的用途展開討論，提議包括設立公廁、健身中心、自習讀書區、移民幫扶區等。