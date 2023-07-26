酒牌社區會議 華埠、下東城都對夜店說No

州眾議員李榮恩25日在中華公所舉辦社區會議，邀請州酒類管理局局長范莉莉聽取社區就酒吧、夜店申請酒牌情況的反饋。(記者和釗宇／攝影)

紐約州第65選區州眾議員李榮恩(Grace Lee)25日在紐約中華公所舉辦社區會議，邀請州酒類管理局(New York State Liquor Authority)局長范莉莉(Lily Fan)聽取社區就酒吧、夜店申請酒牌情況的反饋；會上，華埠 、小義大利 和下東城的社區代表，均反對在居民區新增營業至深夜的夜店和酒吧，認為會導致居民生活質量下降、人口流失。

下東城居民聯盟創始人博艾德表示，雖不反對新增酒吧，但不應該如此集中。(記者和釗宇 / 攝影)

自去年以來，多家酒吧與夜店業者計畫在華埠開店，並申請酒牌，但營業時間至深夜甚至凌晨，招致社區不滿，一些申請被社區委員會駁回，也有業者在壓力之下撤回了酒吧申請；李榮恩表示，維持社區的生活質量非常重要，因此邀請范莉莉前來了解社區呼聲，以便制定更好的監管政策。

李卓勳表示，華埠人口密集，酒吧聚集將導致人口流失。(記者和釗宇 / 攝影)

會上，與會社區代表均對酒吧和夜店的增加對社區造成的負面影響感到擔憂，反對在居民區新增營業時間較晚的酒吧和夜店；華埠核心街區聯盟(Chinatown Core Block Association)主席李卓勳表示，新冠疫情 結束之後，華埠新增了20多家小商業者，大部分是新開餐館，很少業者申請酒牌，然而近期有不少酒吧和夜店業者計畫來華埠開店，美其名曰「華埠缺少夜店文化」，營業時間甚至延伸至凌晨，但他說：「華埠的街道文化不是由酒吧業者定義的，華埠不是夜店街」。

古奇表示，小義大利以餐館文化優先，不需要更多酒吧。(記者和釗宇 / 攝影)

代表小義大利的律師古奇(Edward Cuccia)表示，和華埠一樣，小義大利以餐館文化優先，「遊客來小義大利是來吃飯的，不是喝酒的，我們希望大家來品嘗美食，不想要營業到凌晨4時的酒吧。」

包厘街鄰里聯盟(Bowery Alliance of Neighbors)主席坎波(Michele Campo)則表示，營業至凌晨的酒吧業者進駐，會導致居民生活質量嚴重下降、人口流失，「這樣會毀掉社區」。

曼哈頓第一社區委員會主席邁爾澤(Tammy Meltzer)表示，該社委會是全市人口最稠密的社委會之一，社區並不反對在商業區新增酒吧和夜店，但不要開在居民區，因為一些社區鄰近學校、教堂，營業至深夜引起的噪音影響居民休息，而且還占用人行道；她說，還有一些酒牌申請者陽奉陰違，一開始同意早點關門，但後來又反悔。

下東城居民聯盟(LES Dwellers)創始人博艾德(Diem Boyd)表示，下東城部分街區酒吧已經太過集中，有的街區500呎範圍內就有數十個酒吧，每天凌晨４時關門，社區民眾苦不堪言。

博艾德說，下東城穩租公寓較多，居民都是工薪階層，經常幾代人生活在同一間公寓，上有老下有小，酒吧夜間營業，孩子們早上上學時街上遍地垃圾；而且，現在社區內已經有太多非法大麻店，「我不反對新增酒吧，但不應該如此集中，不能讓社區陷入犯罪、混亂和暴力。」

果園街街區聯盟(Orchard St. Block Association)的戴利(Tamara Daley)則表示，地蘭西街(Delancey St.)酒吧和夜店已經太多，近年來該社區聯盟已經流失了數十位居民，就是因為無法忍受夜店帶來的生活質量下降。

范莉莉表示會根據社區的反饋，回到州府商討監管政策。(記者和釗宇 / 攝影)

「心目華埠」發起人陳雪媚(Amy Chin)說，許多酒吧業者開店的理由已經有固定範本；「他們通常都會講，新開酒吧會給社區帶來生機，會讓社區恢復疫情以前的喧鬧；但這個時候就要警覺了，要了解業者說詞背後的動機，他們不會將酒吧設在人口不多的街區。」

州眾議員李榮恩25日在中華公所舉辦社區會議，邀請州酒類管理局局長范莉莉聽取社區就酒吧、夜店申請酒牌情況的反饋。(記者和釗宇 / 攝影)

范莉莉在會上並未對具體問題做出回答，表示會根據社區的反饋，回到州府商討監管政策，民眾可以登錄酒類管理局網站sla.ny.gov投訴業者，留下紀錄便於日後調查，投訴時應寫明業者的具體地址和名稱；不過她也表示，一旦酒牌被批准、業者開始運營，除非商家出現嚴重事故，如槍擊案或其他嚴重暴力事件，「如果只是因為噪音，很難吊銷酒牌。」