法拉盛車輛噪音汙染嚴重 全市第3

皇后區為全市交通事故死亡人數最多的區域，但對法拉盛來說，噪音汙染為更嚴重問題。(本報檔案照)

最新交通數據顯示，皇后區 今年已有40人死於交通事故，死亡人數創下新高，代表法拉盛 的第20選區今年則已有三起交通致死事故；不過比起交通事故，法拉盛及威力點一帶面臨更嚴峻的問題，是由車輛交通帶來的噪音汙染，為全市第三高 。

根據交通維權組織「家庭街道安全」(Families for Safe Streets)與「交通替代」(Transportation Alternatives)發布的最新交通數據，截至5月1日，皇后區今年共有18人死於交通事故，截至7月20日，共有40人交通致死，比去年同期增長43%，也比「零死亡願景」(Vision Zero)計畫實施以來的歷年平均數字高出29%。

藏族女孩卓瑪在今年於阿斯托利亞遭休旅車撞亡。(本報檔案照)

此外，在限速每小時25哩的街區，皇后區的交通死亡人數比其他四個區的總和還多。今年的五起兒童交通致死事故，也均發生在皇后區。七歲藏族女童卓瑪(Dolma Naadhum)，日前也是在阿斯托利亞(Astoria)的一個路口被一輛SUV撞倒不治。

位於皇后區東南部的遠洛克威(Far Rockway)、布魯克維爾(Brookville)等社區，在今年已釀九起交通致死事故，比截至5月1日的六起又增加三起，為全市「交通最致命」的選區，代表該選區的市議員及市議會交通委員會主席布魯克斯-包爾斯(Selvena N. Brooks-Powers)表示，該社區在交通基建方面急需資金。

包括法拉盛及莫瑞丘(Murray Hill)的市議會第20選區，在上半年則有三起交通致死事故，其中兩名行人在交通事故中死亡，而根據另一份來自「紐約平等空間」(Spatial Equity NYC)的統計，在2014年至2022年間，第20選區1萬人中平均有1.18人因交通事故死亡，位居51個市議會選區中的第16高，此外第20選區每1萬人中，平均有162.8人因交通事故受傷。

不過，第20選區的更嚴峻的問題是噪音汙染，城市中80%的噪音汙染由車輛交通導致，2014年至2022年間，第20選區的平均分貝為57.5，為市議會選區中第三高，且高於世界衛生組織(WHO)定下的55分貝的噪音建議標準，法拉盛市中心及威力點一帶分貝則更高。