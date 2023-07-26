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房東講座 專家教遇到租霸如何自保

記者高雲兒／紐約報導
講座邀請小房東陳鴻耀(說話者)，講解如何挑選一個合格的租客。(與會者提供)
講座邀請小房東陳鴻耀(說話者)，講解如何挑選一個合格的租客。(與會者提供)

基於選區內諸多的小房東飽受「租霸」困擾，皇后區第19選區市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)近日於貝賽舉辦房東講座，邀請曾為小房東發聲的社區人士和資深律師，講解如何保護自己的權益。

講座於24日在「灣台購物中心」(Bay Terrace Shopping Center)舉行，前來參加的超過百人，除了占據約莫一半的華裔，還有不少白人和西語裔小房東。帕拉迪諾說，舉辦講座的初衷，是因為聽聞很多小房東都生活在水深火熱之中，「這是為了向他們普及保護自己的多種方式」。

前來參加房東講座的超過百人，其中華裔約有一半。(與會者提供)
前來參加房東講座的超過百人，其中華裔約有一半。(與會者提供)

講座首先邀請此前為多位小房東發聲的陳鴻耀，講解如何挑選一個合格的租客，作為曾經被欠租租客霸占房產的受害房東，他從幾個方面講述了如何評判一位租客的資格：首先如果通過房產經紀找房，要確定該經紀有合法執照，可通過以下兩個網站查詢onekeymls.com/directory或dos.ny.gov，後者還允許民眾對經紀發起投訴；民眾也可自行查詢經紀公司評價；最後，要求經紀人以見證者的身分在租賃合約上簽名，「這樣如果後期租客有違法行為，簽字的中介可能會面臨吊銷執照」。

第二點是，要求租客提供兩份帶有照片的身分原件，不能是複印件，其中社安卡必須提供。他說，如果如果租客不能提供任何以上材料，那就必須有個擔保者提供以上材料。

第三點是關於租客的收入證明，一是W2和1099上的材料信息必須和報稅表1049吻合；二是租客提供的三個月銀行月結單的帳號必須是可在他的信用報告中查得到的；三是所有的銀行月結單和信用報告必須都能在銀行APP上打開並進行對比。

第四是可通過打電話給租客的雇主和前房東來了解租客情況，前房東必須是紐約市自動城市登記信息系統acris.nyc.gov登記過的；也可通過紐約州的法院系統網站，iapps.courts.state.ny.us/webcivil/ecourtsMain查詢租客是否有被驅逐和其他犯罪紀錄。

第19選區市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)24日於貝賽舉辦房東講...
第19選區市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)24日於貝賽舉辦房東講座，教授房東如何保護自己的權益。(與會者提供)

講座上，許多房東詢問如果成功驅逐租客，應該要如何追租。律師沙納漢(William D. Shanahan)表示，如果房屋法庭沒判下金額，可以再次向民事法庭發起訴訟；如果判下金額，執行碰到困難，如對方說沒工作沒銀行卡，可通過請律師和私家偵探調查的方式，查詢到對方是否有收入。

還有房東提問如果「租霸」不讓自己進入房屋怎麼辦，沙納漢表示，可向房屋法庭申請緊急法令(emergency filing of court order)，進入房屋。

沙納漢建議，房東在屋外屋內都裝上監控；並且每次在和租客交流時，可自己錄下視頻或請人陪同錄下視頻，以保留證據；如果英文不佳，最好請個翻譯陪同；如遇上糾紛，首先要保護自身安全，並爭取比對方先報警，陳述事實。

租客 房東 紐約市

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