曼哈頓華埠柏路重開？ 市交通局長一問三不知

羅格貴茲(站立者)面對華埠社區關切的柏路重開問題，顯露陌生。(記者張心／攝影)

紐約市 交通局(Department of Transportation)25日舉行少數族裔媒體圓桌會議，面對本報提問曼哈頓華埠 柏路(Park Row)重開計畫，局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示不知情，需要團隊核實更多信息才能答覆，引發一直為該問題奔走的社區人士不滿；市交通局發言人稱，柏路問題尚在研究階段，將於今(26)日和8月3日，分別舉行兩場實體會議，聽取社區意見。

市交通局將於26日及8月3日，在劉錦廣場與居民討論柏路重開問題。(市交通局提供)

柏路重開一直是華埠社區關切的議題，市交通局在今年已就柏路問題召開過線上會議，但在當天會上，羅格貴茲面對本報記者提問「市交通局在何種情況下，會考慮重開柏路？能否分享關於柏路重開的計畫？」時，卻顯露出對議題的陌生，表示能理解華裔群體對此的關心，但自己需要跟團隊了解更多信息才能回應。

紐約市交通局舉行少數族裔媒體圓桌會議，局長羅格貴茲宣講一年來改善街道的成果。(記者張心／攝影)

「我想他是真的不知道」，為柏路重開問題向市府投訴的社區人士王鏑分析，「下面的人沒有反映上去，工作做得不到位。」他表示，自己參加了市交通局此前舉辦的在線公眾意見會議，發現了諸多問題，比如中英翻譯不到位、提前宣傳不夠、對柏路問題沒有計畫等，「會議結束後我就寫信投訴了，整個過程存在歧視，給人感覺是不想採納華埠的意見才會這樣處理」。

市交通局發言人加斯特爾(Scott Gastel)則表示，馬上要舉行關於柏路問題的實體公眾研討會，但會議時間卻從此前通知的26日(周三)、27日(周四)和28日(周五)連續三場，在25日下午突然宣布，會議時間變成26日的下午1時至3時，以及8月3日(周四)的上午11時至下午3時兩場。

紐約市交通局舉行少數族裔媒體圓桌會議，局長羅格貴茲宣講一年來改善街道的成果。(記者張心／攝影)

雖然地點仍選在華埠的劉錦廣場(Kimlau Square)舉辦，但對於從原本的三場變成兩場，以及在會議前一天才突然改變時間，市交通局並未對此回應並解釋。

「柏路問題公眾研討會一直宣傳不到位」，王鏑說，這導致很多相關居民、商家、組織都不知道會議日期，也無法及時參與表達意見。

紐約市交通局舉行少數族裔媒體圓桌會議，局長羅格貴茲宣講一年來改善街道的成果。(記者張心／攝影)

「天氣這麼熱，要華埠居民長時間待在戶外討論，是不是有點強人所難？」王鏑直言，他很懷疑市交通局如此安排的目的，「明明是我們華人 社區的交通問題，卻搞得華人很難參與。」