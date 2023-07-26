華女造假文件 助中國人偷渡來美

一名華女涉嫌通過欺詐手段，協助中國移民獲得訪美簽證，面臨簽證欺詐、洗錢等指控。圖為示意圖。(本報資料照片)

內華達州一名華裔女子日前涉嫌通過欺詐手段，協助中國移民 獲得訪美簽證 ，面臨簽證欺詐、洗錢等指控；她25日在紐約東區聯邦法院認罪，將於12月接受量刑結果，最高罪名可判處20年徒刑。

根據法律文件，居住在拉斯維加斯的46歲廖海燕(Haiyan Liao，姓名皆音譯)原為中國人，入籍後成為美國公民；她涉嫌在2014年1月至2015年12月間，與其他人共謀，協助幾名中國移民辦理來美簽證，期間向美國駐中國廣州領事館提交虛假文件，如造假的出生證明、結婚證明、國民身分證、財產契約等，以表明他們與中國有密切聯繫，將在訪美後返回祖國。

此外，她還會指導「顧客」在簽證面試、海關檢查時回答問題，在一些情況下，申請人簽證獲批後，廖海燕會陪同飛行，從中國護送他們來到紐約皇后區或布碌崙(布魯克林)，不過也曾有四名未成年人在無人陪同的情況下抵美；這些人向廖海燕和她的同謀支付了數千元的費用，從電匯紀錄顯示，她因此獲取至少9萬8673元的非法收益。

她在2021年1月被捕起訴，面臨簽證欺詐、洗錢等指控；她還有一名同謀，名為Ned Michael Moriearty的男子，近期因故去世。

7月25日，廖海燕承認串謀非法將中國人帶入美國，該罪名最高可判處五年監禁，而洗錢最高可判處20年；她將於12月8日(周五)獲得量刑結果，目前聯邦地區法官正在考慮美國量刑指南和其他法定因素，再針對徒刑作出判決。

司法部主管刑事犯罪的助理部長柏萊特(Kenneth Polite)表示，刑事部門將在法律允許的最大範圍內起訴人口走私者和人販子，而廖海燕的定罪也給那些剝削弱勢群體、為達到個人貪婪目的的人發出警示，將會追究相關責任。

紐約東區聯邦檢察官 皮斯(Breon Peace)則說，廖海燕通過非法途徑賺錢，為一己私利向聯邦政府撒謊，聯邦檢察官辦公室絕對堅持維護法治，保護移民合法流程的完整性。