「紙要和你在一起」 台偶偶偶劇團藝穗節演經典劇碼

「紙要和你在一起」全劇的道具及戲偶皆以紙張進行創作，藉由紙張的易塑性及柔軟度，變幻出栩栩如生的戲偶。(偶偶偶劇團提供)

來自台灣的「偶偶偶劇團」今年獲紐約市 國際偶戲藝穗節(International Puppet Fringe Festival NYC)邀請，將於8月9日(周三)至8月12日(周六)連續四天於曼哈頓下東區的克萊門特文化中心(The Clemente Cultural Center)戶外廣場，演出經典劇碼「紙要和你在一起」，8月13日(周日)在皇后區法拉盛 市政廳(Flushing Town Hall)舉辦工作坊並加演一場，歡迎大小朋友一同參加。

「紙要和你在一起」全劇的道具及戲偶皆以紙張進行創作，生動的戲偶引領觀眾進入故事，並藉由紙張的易塑性及柔軟度，以裁切、捲曲、拼貼等多種創作方式，變幻出栩栩如生的戲偶，如帆船、螃蟹、章魚、貓頭鷹等。此齣劇碼曾巡迴過多個國家，也曾入選2015年愛丁堡藝穗節台灣季。這樣的創意演出，還曾獲英國「The Stage」的四星好評。

偶偶偶劇團由團長孫成傑於2000年創立，以「尋找新的偶戲表演形式」為目標，創團以來不停地研發、實驗各種表演形式，並嘗試結合傳統偶劇與現代偶戲觀念，開創令人驚豔的偶戲表演藝術。

孫成傑表示，花了六年時間鑽研紙的材質，以表現單一素材創作的極致，排練過程經過無數次反覆練習，在未經「加工」處理的情況下，將平面的紙轉化成立體的人物與布景，讓觀眾隨著演員的扮演與操作，徜徉在充滿想像與感動的世界中。

作為該劇團首次赴美演出，尤其是全球表演藝術經歷疫情 嚴峻挑戰、正值復甦之際，孫成傑說，能獲邀到紐約演出深具意義，也相當期待。希望把好作品帶給更多觀眾外，也盼能與各國的表演藝術工作者交流，為劇團帶來更多刺激與活力。

駐紐約台北文化中心主任張惠君表示，紐約市國際偶戲藝穗節為全球第一個致力於偶戲的國際藝術節慶，在紐文中心推介下，首次有台灣團隊參加，將與加拿大、巴西、阿根廷、智利、古巴、香港、以色列、印度、紐西蘭等國偶戲團同台演出。此外，已有40多年歷史的法拉盛市政廳長期致力把世界的藝術帶到多元的社區，這次在疫情之後重啟邀請台灣表演節目，特別於演出前安排工作坊，讓各個不同年齡層的觀眾透過紙張創作出專屬自己的迷你表演。

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