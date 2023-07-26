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人氣港團MIRROR唱跳偶像轉型演員 電影節亮相

記者張心／紐約報導
香港電影「七月返歸」25日亮相紐約亞洲電影節。圖左起為傑米爾、江𤒹生、謝家祺和聶繼恩。(記者張心／攝影)
香港電影「七月返歸」25日亮相紐約亞洲電影節。圖左起為傑米爾、江𤒹生、謝家祺和聶繼恩。(記者張心／攝影)

江𤒹生25日攜新片「七月返歸」亮相紐約亞洲電影節。(記者張心／攝影)
江𤒹生25日攜新片「七月返歸」亮相紐約亞洲電影節。(記者張心／攝影)
香港人氣男團MIRROR成員江𤒹生(Anson Kong)25日攜新片「七月返歸」(Back Home)亮相紐約亞洲電影節(New York Asian Film Festival)，分享自己從唱跳偶像轉型電影演員的心得，盼望觀眾能在當晚的電影世界首映展上領略更多香港魅力。

「七月返歸」是一部頗具亞洲文化特色的鬼怪電影，劇情講述江𤒹生扮演的男主角天生有第三隻眼，能夠清晰看見在世間遊蕩的鬼怪。為了擺脫這種特異功能所帶來的困擾，他選擇離開家鄉香港前往加拿大。但母親的意外自殺迫使他不得不歸鄉探望，回到從小長大的香港公寓，他開始再次面對令人不安的童年回憶，並繼續目睹著愈來愈多的恐怖事件，並在其中參悟生命與死亡的深刻意涵。

香港電影「七月返歸」25日亮相紐約亞洲電影節。圖左起為傑米爾、江𤒹生、謝家祺和聶...
香港電影「七月返歸」25日亮相紐約亞洲電影節。圖左起為傑米爾、江𤒹生、謝家祺和聶繼恩。(記者張心／攝影)

「七月返歸」目前入圍本屆紐約亞洲電影節競賽電影單元，電影節總監傑米爾(Samuel Jamier)評價，江𤒹生和該電影代表的是香港影視屆的新生代力量，該片奇幻獨特的題材向世界展示，香港電影不再是僅有功夫片、警匪片的傳統特色，而是擁有更加多元化、創新化的選材與實力。

香港駐紐約經濟貿易辦事處處長聶繼恩表示，很開心能夠看到香港新生代電影人，懷抱優秀的作品，向世界展示香港文化。

江𤒹生對此表示十分開心，坦言「七月返歸」對自己來講意義非凡，「電影中豐富的神秘元素非常吸引我，但仔細閱讀劇本後，發現其蘊含的深刻意義，反映著香港獨特的民宿文化，使我義無反顧接演。」

從最早的選秀比賽新星，到韓國娛樂公司練習生，再到2018年加入MIRROR「火」成香港新生代偶像，一直以來憑藉舞蹈和歌唱獲得大眾認可的江𤒹生，對於此次擔任電影主角的經歷非常著迷，表示自己很希望拍好電影，並使每個觀眾都能沈浸其中。

該片也是香港新秀導演謝家祺(Nate Ki)的處女作，從小愛看鬼故事的他，認為香港鬼片的本質並不是單純為了嚇人，而是希望觀者能在其中覺察更多人性的真相，「我也很榮幸能和江𤒹生合作，其實獎項、票房等結果我們都沒有太執著，只希望拍出好電影使大眾喜歡。」

江𤒹生25日攜新片「七月返歸」亮相紐約亞洲電影節。(記者張心／攝影)
江𤒹生25日攜新片「七月返歸」亮相紐約亞洲電影節。(記者張心／攝影)
香港電影「七月返歸」25日亮相紐約亞洲電影節。圖左起為傑米爾、江𤒹生、謝家祺和聶...
香港電影「七月返歸」25日亮相紐約亞洲電影節。圖左起為傑米爾、江𤒹生、謝家祺和聶繼恩。(記者張心／攝影)
香港電影「七月返歸」25日亮相紐約亞洲電影節。圖左起為傑米爾、江𤒹生、謝家祺和聶...
香港電影「七月返歸」25日亮相紐約亞洲電影節。圖左起為傑米爾、江𤒹生、謝家祺和聶繼恩。(記者張心／攝影)
江𤒹生(右)25日攜新片「七月返歸」(Back Home)亮相紐約亞洲電影節。(...
江𤒹生(右)25日攜新片「七月返歸」(Back Home)亮相紐約亞洲電影節。(記者張心／攝影)
江𤒹生(右)25日攜新片「七月返歸」(Back Home)亮相紐約亞洲電影節。(...
江𤒹生(右)25日攜新片「七月返歸」(Back Home)亮相紐約亞洲電影節。(記者張心／攝影)
「七月返歸」是導演謝家祺(右)的處女作，江𤒹生(左)坦言該片對自己來講意義非凡。...
「七月返歸」是導演謝家祺(右)的處女作，江𤒹生(左)坦言該片對自己來講意義非凡。(記者張心／攝影)

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