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駐紐約3官員榮調回馬 僑胞歡送

記者鄭怡嫣／紐約報導
馬來西亞(旅美)聯誼會及僑胞歡送駐紐約官員榮調回馬。(記者鄭怡嫣／攝影)
馬來西亞(旅美)聯誼會及僑胞歡送駐紐約官員榮調回馬。(記者鄭怡嫣／攝影)

馬來西亞(旅美)聯誼會(Malaysia Association)及約40名大馬僑胞，25日在皇后區法拉盛設宴，歡送馬來西亞駐紐約的三位官員榮調回到大馬，三位官員分別為馬來西亞駐聯合國軍事代表團秘書凱文(Goswin Kevin)、馬來西亞駐紐約總領事館副領事胡桑(Hanapi Hussin，音譯)以及總領事辦公室秘書尤雲(Nurul Uyun Mohd Helmi)。

凱文致詞表示，在聯合國工作八年，深感聯誼會及同仁們的愛護與支持，這些年間聯誼會的理事委員無私幫助在美的大馬僑胞，也協助大馬政府在經濟與社會發展方面作出貢獻，他們曾協助帶領電子高科技、家具業、以及各類輕工業與重工業進入大馬投資，也將馬來西亞的國產品，諸如農業產品、棕櫚油、各類水果、罐頭食品及傢俱產品介紹進入美國。

共同主席廖瑞龍表示，三人與社區及僑胞關係緊密，尤其是胡桑，盼他們回國後步步高升，保持聯繫並繼續共同服務僑胞。

據悉，聯誼會主席邦君雄目前在馬來西亞處理聯誼會的多項會務，將在8月初會見馬來西亞駐美國大使納茲里(Dato' Seri Mohamed Nazri bin Abdul Aziz) , 並與公民登記局(JPN)負責人探討派遣官員至紐約、協助辦理及更換馬來西亞居留證等問題。

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