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紐約3大圖書館系統 1.5萬本書免費送

記者許君達／紐約報導
紐約三大圖書館系統將於28及29日，送出1萬5000本免費書籍。(紐約公共圖書館)
紐約三大圖書館系統將於28及29日，送出1萬5000本免費書籍。(紐約公共圖書館)

紐約市三大圖書館系統在今年夏季將繼續與紐約人壽基金會(New York Life Foundation)合作，向有孩子的家庭免費贈送圖書。今年將有1萬5000本書籍等待贈送，贈書活動將於28日(周五)、29日(周六)兩天，在全市各區的多家分館開展。

暑期免費贈書活動到今年是第五次舉辦。紐約公共圖書館(New York Public Library)館長馬克斯(Anthony W. Marx)表示，為放暑假在家的青少年送書，可以鼓勵他們多讀書、多去圖書館增加學習的機會。「在這裡，我們致力於確保每一位紐約人都能獲得書籍帶來的改變。」

參與本次贈書活動的包括分屬於紐約公共圖書館(NYPL)、布碌崙(布魯克林)公共圖書館(BPL)和皇后區公共圖書館(QPL)三大系統旗下的全市十餘家圖書館，其中與華人社區關係最密切的皇后區公共圖書館法拉盛分館，將在28日中午12時至下午3時分送圖書，圖書以英文為主，包括個別中文書籍，面向的讀者群體為少年、6至11歲的兒童和五歲以下的嬰幼兒。

皇后區公共圖書館執行長沃爾科特(Dennis M. Walcott)表示，在閱讀和接觸書籍的過程中成長，對一個人未來的成功有著重大的影響，「我們很高興能幫助人們在家中建立屬於自己的圖書館。」

參與贈書活動的還包括皇后區公共圖書館的的可樂娜分館(Corona Library)、阿凡納分館(Arverne Library)、中央分館(Central Library)。

紐約公共圖書館的曼哈頓53街分館(53rd Street Library)、哥倫布分館(Columbus Library)、主顯節分館(Epiphany Library)、尼亞可斯基金會分館(Stavros Niarchos Foundation Library)；史泰登島威斯特雷山分館(Todt Hill-Westerleigh Library)；布朗士中央分館(Bronx Library Center)、塞奇威克分館(Sedgwick Library)、威克菲爾德分館(Sedgwick Library)。

布碌崙公共圖書館的肯辛頓分館(Kensington Library)、皇冠高地分館(Crown Heights Library)、公園坡分館(Park Slope Library)、薩拉托加分館(Saratoga Library)、東弗萊布許分館(East Flatbush Library)和麥金利公園分館(McKinley Park Library)。活動時間皆為28日及29日的中午12時至下午3時。

圖書館 皇后區 布碌崙

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