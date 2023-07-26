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布碌崙刮狂風 樹倒砸車 屋毀斷電

記者胡聲橋／紐約報導
雷雨在班森賀造成樹倒壓屋砸車、居民區斷電。(記者胡聲橋／攝影)
雷雨在班森賀造成樹倒壓屋砸車、居民區斷電。(記者胡聲橋／攝影)

紐約市25日下午突發的雷雨(Thunderstorm)在布碌崙(布魯克林)班森賀引發小型風災，狂風刮倒了十幾棵大樹，有的樹攔腰折斷，倒下的樹枝砸壞了停了路邊的車輛，也將電線壓斷，導致當地居民區一度斷電，更有部分房屋遭到斷掉的樹枝壓損。

當天下午3時多，紐約市突發雷雨，整個天空烏黑一片，閃電大作、雷聲轟鳴、狂風暴雨。在布碌崙「貝瑞吉大道」(Bay Ridge Avenue)19大道和20大道之間，狂風帶來了一場小型風災。

住在該街區的鄧先生說，他當時剛要出門，看到狂風大作，就打消了出門的念頭。他沒有想到的是，雷暴剛開始不久，就出現了一股大風，鄧先生將其形容為「看得見」的「橫刮」大風，狂風夾帶著雨水、樹葉，橫著掃過街區。

沒過多少時間，鄧先生門前的兩棵法國梧桐樹就先後被攔腰折斷了。鄧先生回憶，他當時聽到樹木斷裂的聲音感到很害怕，折斷的樹木倒在他家的前院，一片狼藉；「好在斷樹沒有壓壞房子，算是不幸中的大幸」。

受到這場小型風災影響的不只鄧先生一家，從19大道到20大道，有大約十幾棵樹攔腰折斷，大多是法國梧桐樹，被刮斷的樹大多有幹枯中空的情況，街道四處都是斷掉的樹幹和樹枝；折斷的樹幹有的剛好壓在路邊停靠的汽車上，有的車頂被壓扁，有的後車廂被壓爛，還有的車窗被砸爛，還有的殘樹幹還毀壞了房屋。

消防車、急救車迅速趕到了現場，消防員鋸斷了有可能造成潛在危險，或者是擋住通道的樹枝；急救人員表示，目前該起小型風災在當地並沒有造成任何人員傷亡。

除了布碌崙，雷雨也在皇后區等其他地方造成樹木傾倒、壓毀車輛等災情，不過截至25日晚間，也未傳出有任何人員傷亡消息。

鄧先生說，他三、四年前就向政府部門報告，他家門前的兩棵樹有枯死的跡象，要求市府協助派人處理，但市政府置之不理。

他表示，兩個月前才收到市府相關部門回信，表示樹木沒有問題，沒想到一陣風，就把這兩棵樹給吹斷了，他將按程序向房屋保險索賠，至於市府是否要負相關責任，鄧先生將諮詢法律意見。

雷雨在班森賀造成樹倒壓屋砸車、居民區斷電。(記者胡聲橋／攝影)
雷雨在班森賀造成樹倒壓屋砸車、居民區斷電。(記者胡聲橋／攝影)
雷雨在班森賀造成樹倒壓屋砸車、居民區斷電。(記者胡聲橋／攝影)
雷雨在班森賀造成樹倒壓屋砸車、居民區斷電。(記者胡聲橋／攝影)
雷雨在班森賀造成樹倒壓屋砸車、居民區斷電。(記者胡聲橋／攝影)
雷雨在班森賀造成樹倒壓屋砸車、居民區斷電。(記者胡聲橋／攝影)
雷雨在班森賀造成樹倒壓屋砸車、居民區斷電。(記者胡聲橋／攝影)
雷雨在班森賀造成樹倒壓屋砸車、居民區斷電。(記者胡聲橋／攝影)
雷雨在班森賀造成樹倒壓屋砸車、居民區斷電。(記者胡聲橋／攝影)
雷雨在班森賀造成樹倒壓屋砸車、居民區斷電。(記者胡聲橋／攝影)
雷雨在班森賀造成樹倒壓屋砸車、居民區斷電。(記者胡聲橋／攝影)
雷雨在班森賀造成樹倒壓屋砸車、居民區斷電。(記者胡聲橋／攝影)

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