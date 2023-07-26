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紐約客談／柏路重開 只有華埠在自嗨？

紐約客談

市府對於曼哈頓華埠柏路(Park Row)重開計畫的態度，不問不知道，一問嚇一跳。過去幾年，華埠社區汲汲營營向各級政府推動重開柏路，但至今市交通局局長被問到該事，卻一臉陌生，顯示面對社區的迫切，市府官員卻沒有拿出相對應的態度，令人感嘆。

去年底市長亞當斯(Eric Adams)曾到訪華埠，超過30名大華埠民權聯盟(Greater Chinatown Civic Coalition)成員、社區領袖、商家老闆和居民，在新怡東大酒樓，要求市府考慮重新打開柏路這條「血脈之路」，陳述這條道路對華埠經濟復甦的影響；當時市長表示，將與相關單位商量，在今年初就給社區一個「明確答覆」。

今年春天，超過80個華埠社區組織和商家，再度致信市長追問，更提供完善的解決方案，主動幫市府做好功課，以此換回柏路的重開，帶動華埠旅遊的回溫和經濟的復甦。也許是這陣仗之大，使市府不得不開始做點什麼「安撫民心」，一個月後，市交通局便舉辦「公眾意見研討會」，但被深諳政策生成流程的社區人士直指「糊弄華人」。

「一般這種公眾意見徵集，是政府已經有設定好的政策計畫，請民眾對此提出建議和看法。但目前柏路的情況是，壓根兒什麼完備的計畫都沒有，你讓大家給什麼意見？」

該名社區人士表示，交通局長的反應就是很真實的進展寫照，也就是根本沒什麼實質性進展，說白了還是社區在自嗨，相關單位尚未動起來，「要柏路重開的口號已經喊了20年了，我們華埠居民的意見還不明顯嗎？還要收集什麼意見啊？做做樣子吧。」

華埠 亞當斯 曼哈頓

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