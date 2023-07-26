華埠五分局警民同樂 8月1日登場

五分局警民同樂日將於8月1日在地威臣街孔子大廈旁舉辦。(記者和釗宇 / 攝影)

一年一度警民同樂活動「全國打擊犯罪夜」(National Night Out Against Crime)，將於8月1日(周二)下午至晚間在各地展開，其中五分局的警民同樂日活動將在地威臣街(Division St.)孔子大廈旁舉辦；主辦方25日在華埠 舉辦記者會，呼籲民眾踴躍參加。

自1984年開始舉辦的警民同樂日活動，到今年已經是第40屆，華埠的活動由市警五分局、紐約中華總商會主辦，華埠商業改進區、紐約中華公所、紐約安良工商總會等數十個單位協辦和贊助；主辦方介紹，今年的活動將包括歌舞表演、美食品嘗、遊樂設施、畫臉活動、禮物派送、抽獎、舞獅和照片拍攝打印服務等。

五分局局長陳韜表示，警民同樂日40年間只在2020年因新冠疫情 停辦一次；該活動旨在提高社區在打擊犯罪的參與度，並加強防範意識，提振社區士氣。

市長特別顧問兼亞裔事務總監鄭祺蓉表示，儘管華埠社區近幾十年來因九一一事件和新冠疫情受創嚴重，但目前已經有所復甦，生意興隆；市長亞當斯 (Eric Adams)重視少數族裔社區，希望社區利用這個機會與警方建立良好關係。

中華總商會董事長梅犖生、會長李國威表示，希望民眾利用警民同樂會這一平台，積極參與維護社區安全，並且增進社區消費。

曾經多年擔任輔警的中華公所主席曾偉康表示，本屆五分局警民同樂日將是有史以來規模最大的一屆，也將是效果最好的一屆，明年將繼續舉辦；州眾議員李榮恩(Grace Lee)說，警民同樂日活動度華埠來說一直非常重要，屆時她將帶著孩子去參加。