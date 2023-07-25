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華男走線命喪巴拿馬 鄉親求援亞總會

記者胡聲橋／紐約報導
連江籍偷渡客王先彬命喪巴拿馬，其親友前往美國亞裔社團聯合總會求助。(記者胡聲橋 / 攝影)
連江籍偷渡客王先彬命喪巴拿馬，其親友前往美國亞裔社團聯合總會求助。(記者胡聲橋 / 攝影)

54歲的閩籍男子王先彬今年6月從家鄉連江走線偷渡來美，在巴拿馬附近海域乘船時發生意外，不幸身亡，留下家鄉的老母、妻子和兩名兒女。死者王先斌的鄉親向紐約華裔求助，希望能幫王先彬的家人度過難關。

王先彬的紐約鄉親林先生24日下午向美國亞裔社團聯合總會求助；他說，因為疫情影響，原為建築工人的王先彬這幾年都沒有工作，也賺不到錢。為了謀生，他決定離開家鄉，走線偷渡來美。

按照蛇頭的安排，王先彬從福建先搭飛機到上海，再飛到荷蘭阿姆斯特丹，然後又飛到南美厄瓜多爾首都基多，此後就要開始乘車、坐船加步行的艱難旅途。王先彬乘車從基多趕到哥倫比亞，然後又坐船前往巴拿馬，再徒步穿越熱帶雨林，但沒料到在這一段旅程中遭遇不幸。

林先生說，蛇頭安排王先彬等十幾個偷渡搭乘的是一艘只能裝下不到20人的一艘小船，小船行駛到巴拿馬海域時遇到了風浪，上下顛簸的很厲害。一個大浪打來，坐在前面的王先彬頭撞在船舷上。據了解，當時月黑風高浪大，船上每個人都披著雨衣，在風浪中又低著頭，因此沒人發覺王先彬已出事。等船靠岸，大家才發現王先彬已斷氣。

和王先彬有著類似經歷的偷渡客還有不少，林先生說，許多人都是因為生計受前幾年疫情影響，從而選擇鋌而走險。這條走南美的偷渡路線，偷渡費大約在8、9萬至17、18萬人民幣之間，比其他偷渡路線要便宜，但也是一條冒險之路。

據說，事發後巴拿馬當地人報警，警方才將王先彬的屍體帶走。他的家人和紐約的親友聞訊後，多方尋找，才在當地的殯儀館找到他的屍體。噩耗傳回家鄉，王先彬80多歲的老母、妻子和一雙兒女悲痛欲絕。王先彬的鄉親向亞總會求助，希望將王先彬在當地火化後，能將骨灰帶回家鄉安葬，同時也希望能幫助王先彬的家人度過眼前的困境。

美國亞總會會長陳善莊表示，他已與總領館聯繫，協調處理後事。他說，現在仍有眾多鄉親偷渡來美，但任何事情都是安全第一，必須小心。他還呼籲各界人士踴躍捐款，幫助王先彬的家人度過目前的難關。

欲捐款者請將支票寄到658 49th Street, Brooklyn, NY 11220,收信人及支票抬頭請寫 Zhen Fang Teng，支票備註(Memo)請寫明「For 王先彬家人」。

偷渡客 支票 疫情

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