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黃敏儀攜手美網協會法拉盛舉辦招聘會

記者鄭怡嫣／紐約報導
黃敏儀將攜手美網協會，在法拉盛舉辦招聘會。(黃敏儀辦公室提供)
黃敏儀將攜手美網協會，在法拉盛舉辦招聘會。(黃敏儀辦公室提供)

法拉盛市議員黃敏儀日前宣布，將與美國網球協會(USTA)合作，於26日(周三)在法拉盛當地舉辦招聘會，幫助民眾申請在今年美國網球公開賽期間開放的季節性職位，屆時，民眾可與美網協會的幕後團隊交流，賺取額外收入的同時也豐富自己的履歷。

黃敏儀表示，美網公開賽每年都在「法拉盛的後院」舉辦，民眾們應該善加利用值此期間開放的數千個季節性工作機會以及它所帶來的高薪，對於想要進入餐飲服務業或尋求探索新職業的個人，此次招聘會是一個絕佳的機會，對於年輕人也是開始積累工作經驗的契機。

今年的美網公開賽將於8月22日至9月10日間舉行，屆時將匯集世界頂級網球選手以及許多觀眾，而為確保比賽能夠成功舉辦，美網協會正在招聘相關人員，以幫助提供無與倫比的賓客體驗。

招聘會將於26日下午時點至5時，在天廣商場中庭(Tangram Mall Atrium)舉辦，地址為皇后區法拉盛39大道133-33號。若時間允許，民眾可直接在現場諮詢，但活動鼓勵有興趣者通過電郵D20even[email protected]，或致電(718)888-8747提前註冊，並提供自己的聯絡方式以及履歷，申請者須滿18歲。

招聘會期間，應徵者將有機會與美網協會代表交流，了解有關賓客服務、選手服務、設施運營、球場和場地、行政以及信息技術等方面的職位信息。更多可申請的職位，請訪問官網careers-usopen.icims.com。

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