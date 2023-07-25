市府投資4000萬 升級布碌崙市中心

亞當斯市長宣布用4000萬元投資美化布碌崙市中心。(市長辦公室提供)

市長亞當斯 (Eric Adams)近日宣布，將利用4000萬元投資 ，對布碌崙 (布魯克林)市中心的公共戶外空間進行重大升級，將推出更多街頭藝術，栽種更多樹木並改善交通，使該地區更加安全和充滿活力。

其中，投資額為3200萬元的升級改造工程將擴大人行道，改善弗萊布許大道(Flatbush Avenue)從利文斯頓街(Livingston Street)到太平洋街(Pacific street)之間的五個十字路口的交通狀況。這些升級改造包括增加街道綠化和新人行道，開闢雙向公車專用車道，並設置公車島，為上下車的乘客提供實際保護，通過新穎的公共藝術讓道路亮麗起來。其餘資金將用於改善富爾頓街(Fulton Street)的街景和綠化。

市公園局局長多諾霍(Sue Donoghue)說，隨著新行道樹的栽種，富爾頓街街頭座椅的建成，布碌崙市中心將變得更加美麗。

布碌崙市中心擁有數十所中小學和大學、辦公樓，還有布碌崙市政廳等地方政府中心、以及州法院和聯邦法院。該區的街道和地鐵站每周須接待7萬多名上班族和5萬5000名往返於學校和辦公室的中小學生，這還不包括居住在該區的5萬1000名的當地居民。