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市府投資4000萬 升級布碌崙市中心

記者胡聲橋／紐約報導
亞當斯市長宣布用4000萬元投資美化布碌崙市中心。(市長辦公室提供)
亞當斯市長宣布用4000萬元投資美化布碌崙市中心。(市長辦公室提供)

市長亞當斯(Eric Adams)近日宣布，將利用4000萬元投資，對布碌崙(布魯克林)市中心的公共戶外空間進行重大升級，將推出更多街頭藝術，栽種更多樹木並改善交通，使該地區更加安全和充滿活力。

其中，投資額為3200萬元的升級改造工程將擴大人行道，改善弗萊布許大道(Flatbush Avenue)從利文斯頓街(Livingston Street)到太平洋街(Pacific street)之間的五個十字路口的交通狀況。這些升級改造包括增加街道綠化和新人行道，開闢雙向公車專用車道，並設置公車島，為上下車的乘客提供實際保護，通過新穎的公共藝術讓道路亮麗起來。其餘資金將用於改善富爾頓街(Fulton Street)的街景和綠化。

市公園局局長多諾霍(Sue Donoghue)說，隨著新行道樹的栽種，富爾頓街街頭座椅的建成，布碌崙市中心將變得更加美麗。

布碌崙市中心擁有數十所中小學和大學、辦公樓，還有布碌崙市政廳等地方政府中心、以及州法院和聯邦法院。該區的街道和地鐵站每周須接待7萬多名上班族和5萬5000名往返於學校和辦公室的中小學生，這還不包括居住在該區的5萬1000名的當地居民。

該項目是亞當斯市長在其「工作者議程」(Working People’s Agenda)中提出的投資3億7500萬元在五大區創造新公共空間的一部分，它以交通局的一系列項目為基礎，重新規畫布碌崙市中心的街道，優先考慮行人、騎自行車者和公共交通，並加強交通安全。多諾霍說，這個項目將展示如何通過多機構合作和公私合作伙伴關係改善公共空間，造福所有紐約市民。

亞當斯市長宣布用4000萬元投資美化布碌崙市中心。(市長辦公室提供)
亞當斯市長宣布用4000萬元投資美化布碌崙市中心。(市長辦公室提供)

布碌崙 投資 亞當斯

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