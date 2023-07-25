皇后區第27選區 9月辦特殊選舉

皇后區第27選區州眾議員羅森塔爾此前辭任，該選區將於9月12日(周二)舉辦特殊選舉。(取自羅森塔爾推特)

副州長戴加多(Antonio Delgado)24日代表州長霍楚(Kathy Hochul)宣布，因皇后區第27選區州眾議員羅森塔爾(Daniel Rosenthal)離任而席位空缺，該選區將於9月12日(周二)舉辦特殊選舉。

由於霍楚目前不在紐約州，根據州憲法，副州長戴加多24日代表霍楚表示，因應羅森塔爾辭任州議員，將在9月舉辦一場第27選區州眾議會的特殊選舉，「我對羅森塔爾服務紐約州表示感謝，他正在開啟新的旅程，期待與下一位議員代表合作」。

羅森塔爾所代表的第27選區位於皇后區東部，由秋園丘(Kew Gardens Hills)向北貫穿直至大學點以及白石鎮，主要由猶太 裔及亞裔 組成，根據2020年人口普查，約有38%白人以及23%亞裔，而選區內郵編11356的大學點一帶，則約有近32%亞裔人口，為新移民華裔聚居地區。

在接受Politico專訪時，羅森塔爾表示，他支持伯格(Sam Berger)競選這個席位，伯格今年25歲，剛從法學院畢業，是當地民主黨 區領袖珀拉·伯格(Paula Berger)之子，若伯格當選，將成為最年輕的州議員。羅森塔爾本人則在2017年的特殊選舉中當選，當時他26歲，成為最年輕的州議員。

州眾議會的特別選舉，依例由選區領袖舉薦黨內參選人，第27選區州眾議會的四位民主黨區領袖分別為羅森塔爾、珀拉·伯格、以及其他兩人，四人均同意提名伯格參選。

伯格和羅森塔爾均為正統猶太人，知情人士表示，共和黨也可能提名同樣身為正統猶太人的政治運營人員及拉比赫希(David Hirsch)，共和黨內的一位發言人則表示，尚未決定參選人，選區領袖計畫在本周篩選舉薦。

前往全國最大的猶太裔非牟利慈善機構之一「UJA聯盟紐約分部」(UJA-Federation of New York)擔任政府關係副主席的羅森塔爾，已經在呼籲勞工組織和維權團體支持伯格，確保該席位仍由民主黨把持。

第27選區雖歷來在總統年選舉均為藍營，但去年共和黨州長候選人李修頓(Lee Zeldin)的得票率卻達56%，也使得不少人士認為該席位此次亦有翻紅的可能。