曼哈頓大橋10車追尾 14人受傷

事故發生地點位於曼哈頓大橋下橋處，當時其他被追撞車輛正在排隊等待信號燈。(記者許君達／攝影)

位於華埠 附近的曼哈頓 大橋西端橋頭路段23日凌晨發生車輛連環追撞事故，造成14人受傷，其中九人送醫，一人傷勢嚴重，肇事駕駛員已被捕。

事故發生於堅尼路(Canal St.)交包厘街(Bowery)路口處，位於曼哈頓大橋西端下橋路段，事發時間為23日凌晨3時許，共有10輛車受到事故波及。現場照片顯示，事故發生後，受損最嚴重的車輛翻覆、輪胎掉落飛出，另有車輛後備箱被撞爛，強大的撞擊力令被撞車輛橫七豎八地分散在事發路段。

警方透露，事故由一名駕駛2023年款賓士轎車(Mercedes-Benz)的42歲男子引起。當時，其他車輛正在曼哈頓大橋西側下橋處交包厘街的路口排隊等候信號燈，肇事車輛從後方追尾撞上排隊的車輛，據一名被追尾的駕駛員回憶，追尾的撞擊力極強，肇事者似乎根本沒有減速。

根據警方透露的信息，肇事者名為Bruny Josh，他被控在醉酒狀態(BAC .08 percent)下危險駕駛(DWI)。

事發的路口長期以來都是華埠的一個「交通黑點」。住在路口旁邊孔子大廈的民主黨 65D區領袖于金山表示，幸好事故發生在深夜，否則，若在老年人出行集中的時段出事，後果不堪設想。他介紹，包厘街路口寬大，車速較高，對於住在華埠的大量老年人非常不安全。他說，「下大橋的車速度很快；而從堅尼路方向過來的上橋車輛也習慣搶行。」

經常開車行經此路段的華人Hudson也解釋，由於堅尼路長年嚴重壅堵，所有「衝出了」重重紅燈陣的駕駛員到了包厘街口這一最後的障礙，肯定都忍不住希望能早些過去，因此每逢信號燈變紅時，總會有人加油搶行，而這對於等待過馬路的行人就是一個巨大的隱患。